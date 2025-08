SV Bexbach gewinnt Stadtderby gegen SG Bexbach II

Bereits in der 4. Minute brachte Yannic Wiesner den SV Bexbach mit 1:0 in Führung, die Florian Breit nach einer Viertelstunde ausgleichen konnte. Nach einer Ecke von Marius Kobbe traf er mit einem tollen Schuss aus der Drehung.

In der 88. Minute hatte Pirker die Chance, per Foulelfmeter alles klarzumachen, doch er scheiterte vom Punkt und setzte den Ball an den Pfosten. Trainer Bülent „Backy“ Baykara versuchte alles, brachte frische Kräfte doch am Ende reichte es leider nicht mehr zum Punktgewinn.

Am kommenden Sonntag, 10.08.25 empfängt die SG Bexbach II die Svgg Hangard II. Spielbeginn in Oberbexbach ist um 13:15 Uhr.

Bericht: Peter Höffner