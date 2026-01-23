SV Bevern startet ambitioniert in die Rückserie

Mit dem Abschneiden in den Wettbewerben zeigt sich Bentka insgesamt zufrieden. „Mit der bisherigen Saison können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein“, betont der Co-Trainer. Im Niedersachsenpokal schied Bevern zwar früh aus, allerdings unglücklich: „Trotz langer Unterzahl“ sei man „in der ersten Runde gegen Wetschen nach Elfmeterschießen ausgeschieden“. Deutlich besser läuft es im Bezirkspokal, wo der Titelverteidiger im Viertelfinale steht.

Nach der Winterpause nimmt Bevern Ende Januar die Arbeit wieder auf. „Wir starten am Montag, den 26.01. mit der Vorbereitung auf die Rückserie der Landesliga“, sagt Bentka. Bis zur ersten Pflichtspielwoche sind 14 Trainingseinheiten sowie sechs Testspiele geplant. Gegner sind der SV Holdorf, der SV Thüle, SV Meppen II, der VfL Oythe, der FCR Bramsche und RW Damme.

Besonders positiv bewertet der Co-Trainer die Entwicklung nach einem personellen Umbruch. Sechs Abgängen standen acht Neuzugänge gegenüber. „Obwohl die Ergebnisse in der Vorbereitung etwas schleppend waren, sind wir gut in die Saison gestartet und haben es schnell geschafft, die neuen Spieler gut zu integrieren“, sagt Bentka.

In der Liga rangiert Bevern auf dem vierten Tabellenplatz, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Mühlen – bei einem Spiel weniger. Nach einem starken Start folgte im September eine kurze Schwächephase mit vier sieglosen Partien. „Nach dem Sieg in Firrel Ende September konnten wir eine kleine Serie starten und stehen verdientermaßen dort, wo wir sind“, ordnet Bentka ein.

Hinzu kamen mehrere verletzungsbedingte Ausfälle in der Offensive, darunter Bjarne Korte (Kreuzbandriss), Lasse Härtel (Muskelbündelriss), Dzejlan Fejzic (Bänderriss) und Andrej Homer (Achillessehnenverletzung). Dennoch habe das Team Lösungen gefunden: „Wir haben es vorne trotzdem gut gemacht und viele Tore erzielt.“

Keine akuten Baustellen, klare Ziele

Problembereiche innerhalb der Mannschaft benennt Bentka aktuell nicht. Der Blick richtet sich nach vorn – mit klar formulierten Zielen für die Rückrunde. „Ich erhoffe mir erstmal, dass wir gut und gesund durch die Vorbereitung auf die Rückserie kommen“, sagt er. Im Bezirkspokal sei die Titelverteidigung ein erklärtes Ziel: „Das wäre eine geile Sache. Der Pokalsieg und die anschließenden Feierlichkeiten haben sehr viel Spaß gemacht.“

Auch in der Liga will Bevern bis zum Saisonende zur Spitzengruppe gehören. „Im Vergleich zur letzten Saison wollen wir in der Liga bis zum Ende oben dabei bleiben“, so Bentka. Damals habe dem Team auf der Zielgeraden etwas die Kraft gefehlt. „Unser Anspruch ist es, diese Saison besser abzuschneiden als in der letzten. Dabei hauen wir in der Rückrunde alles raus und schauen am Ende, wofür es reichen wird.“

Keine personellen Veränderungen, enge Liga

In personeller Hinsicht bleibt es ruhig: „Stand heute gibt es bei uns keine Veränderungen“, erklärt Bentka mit Blick auf Zu- oder Abgänge. Die Meisterfrage hält er angesichts der Tabellenkonstellation für offen. „Von Platz 1 bis 7 traue ich allen Mannschaften den großen Wurf zu“, sagt er. Entscheidend werde sein, „wer am Ende den längsten Atem hat“.

Im Tabellenkeller erwartet Bentka ebenfalls Spannung. Die letzten vier Teams benötigten „schon viele Siege“, um noch Anschluss zu finden. Der Kampf um Platz elf könne jedoch offen bleiben, auch mit Blick auf mögliche Absteiger aus höheren Ligen. „Ich lasse mich da aber natürlich gerne eines Besseren belehren und drücke ihnen die Daumen“, sagt Bentka.