SV Bevern gewinnt Hannes-Schütte-Team-Cup in Emstek

Die Siegermannschaft des SV Bevern – Foto: Instagram:svbevern_ersteherren

Der SV Bevern hat sich beim Hannes-Schütte-Team-Cup in Emstek den Turniersieg gesichert. Der Landesligist präsentierte sich über den gesamten Turniertag hinweg konzentriert und setzte sich am Ende in einem spannenden Finale gegen den SV Bethen durch.

Bereits in der Gruppenphase zeigte der SV Bevern eine souveräne Leistung. Siege gegen den SV Bethen (2:0), RW Damme (3:0) und den SV Cappeln (4:0) brachten den Gruppensieg. Besonders bemerkenswert war dabei die defensive Stabilität: Bevern zog ohne Gegentor in die K.-o.-Runde ein. Im Halbfinale bestätigte die Mannschaft ihren positiven Eindruck und setzte sich deutlich mit 4:0 gegen den SV Höltinghausen durch. Damit war der Einzug ins Endspiel perfekt.

Das Finale gegen den SV Bethen, gegen den bereits in der Gruppe gespielt wurde, entwickelte sich zu einer ausgeglichenen und intensiven Partie. Nach der frühen Führung für Bethen durch Christian Düker drehte der SV Bevern die Begegnung durch Treffer von Lias Burke, Finn Nolting und Kai Siemund. Bethen kam jedoch noch einmal zurück und glich durch Tore von Carlo Nordmann und Sascha Thale aus, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Dort zeigte der SV Bevern im Gegensatz zu einem vorherigen Turnier starke Nerven. Torhüter Joshua König parierte die Versuche von Sebastian Sander und Christian Düker. Für Bevern trafen Pascal Schmidt und Matthis Hennig, während lediglich Jan Kalvelage vergab. Hennig setzte schließlich den entscheidenden Strafstoß und machte den Turniersieg perfekt.