SV Bevern bindet drei Leistungsträger für die kommende Saison

Der SV Bevern hat drei wichtige Personalien für die neue Spielzeit geklärt. Kai Siemund, Matthis Hennig und Lias Burke werden auch in der kommenden Saison für den Verein auflaufen. Die drei Spieler stehen für hohe Qualität auf dem Platz sowie für Eigenschaften wie Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Verlässlichkeit.