Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: SV Bevern
SV Bevern bindet drei Leistungsträger für die kommende Saison
Siemund, Hennig und Burke bleiben dem Klub erhalten
Der SV Bevern hat drei wichtige Personalien für die neue Spielzeit geklärt. Kai Siemund, Matthis Hennig und Lias Burke werden auch in der kommenden Saison für den Verein auflaufen. Die drei Spieler stehen für hohe Qualität auf dem Platz sowie für Eigenschaften wie Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Verlässlichkeit.
Mit ihren Zusagen bleibt ein zentraler Bestandteil des aktuellen Kaders zusammen. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und schafft eine stabile Grundlage für die sportliche Weiterentwicklung.