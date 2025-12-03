 2025-12-03T05:51:34.672Z

SV Bevern bindet drei Leistungsträger für die kommende Saison

Siemund, Hennig und Burke bleiben dem Klub erhalten

Der SV Bevern hat drei wichtige Personalien für die neue Spielzeit geklärt. Kai Siemund, Matthis Hennig und Lias Burke werden auch in der kommenden Saison für den Verein auflaufen. Die drei Spieler stehen für hohe Qualität auf dem Platz sowie für Eigenschaften wie Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Verlässlichkeit.

Mit ihren Zusagen bleibt ein zentraler Bestandteil des aktuellen Kaders zusammen. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und schafft eine stabile Grundlage für die sportliche Weiterentwicklung.

