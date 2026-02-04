SV Bevern angelt sich zwei Stammspieler von Ligakonkurrenten

Der Landesligist SV Bevern teilte via Instagram mit, dass man zwei neue Spieler für die kommende Saison ans Land ziehen konnte. Beide Spieler kommen von abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten, gehören dort jedoch zu absoluten Leistungsträgern..

Zum einen wird Fabian Stuke zum Torwartteam dazustoßen und soll die Lücke schließen, die Till Puncak mit seinem Abgang reißt. Stuke wurde in der Jugend vom VfV Hildesheim ausgebildet und fand den Weg über den SC Harsum 2020 zu SFN Vechta. Dort etablierte er sich direkt als Stammkeeper im Tor und lief 65 Mal in der Bezirksliga auf sowie 34 Mal in der Landesliga. In der laufenden Saison war Stuke in allen 14 Partien im Einsatz und blieb beim Sieg gegen den TuS Esens ohne Gegentreffer.

Außerdem kommt Fabio Lopes ab Sommer zu den Schwarz-Gelben. Der 27-Jährige kam aus der Jugend von Georgsmarienhütte und spielte in seinem ersten Herrenjahr direkt 29 Mal in der Landesliga, wobei er vier Mal traf. Von 2018-2020 spielte der Flügelspieler für Lüstringen in der Bezirksliga und konnte in 53 Spielen 24 Tore erzielen sowie neun Assists beisteuern.

Seit 2021 ist der Tempodribbler für den VfR Voxtrup auf dem Platz und beeindruckte vor allem in den Bezirksliga-Jahren mit starken Torbeteiligungen. Auch in der laufenden Saison traf Lopes bereits sieben Mal und ist damit der unangefochtene Top-Torjäger beim Tabellenletzten.



