SV Beuren - SV Bergatreute 4:4 (1:1)

Das SVB-Team war auf vielen Positionen verändert. Hier jetzt eine Zusammenfassung nach Internet-Quellen. Durchaus guter Beginn der Gäste, die mögliche Führung vergab Kapitän N. Kölbel mit einem verschossenen Elfmeter (19.). Durch ein Abstauber-Tor (22.) und einen direkt verwandelten Freistoß (33.) ging Beuren dann 2:0 in Führung. Hoffnung brachte der gut herausgespielte 2:1-Anschlußtreffer durch N. Hecht (37.). Doch innerhalb zwei Minuten zog der Gastgeber noch vor der Pause auf 4:1 davon, dabei stand die SVB-Defensive zweimal schlecht geordnet. Nach der notwendigen Pause mit wohl entsprechender Ansprache von Coach S. Bischof startete der SVB wieder gut, und ein von M. Küble verwandelter Elfmeter brachte das 4:2. (56.). Beuren stand unter Druck, der SVB agierte, hatte weitere Chancen, ein Tor zählte nicht wegen Abseits. Doch in der 66. Minute war der SVB wieder dran: J. Graf markierte nach tollem Solo den 4:3-Anschluß. Zehn Minuten vor dem Ende traf dann S. Kloos vom Elfmeterpunkt zum 4:4-Ausgleich, was für eine Aufholjagd ! Die Gastgeber kassierten einen Platzverweis (gelb-rot 83.), bejubelten dann aber noch ein Tor kurz vor Schluß. Der Abstauber nach einem Pfostenschuß wurde aber wegen Abseits nicht gegeben.Durchatmen, dann war Schluß in einem turbulenten Spiel.



Aufstellung/Kader:

Jonathan Dorner, Niklas Schmeinck (63. Florian Klawitter), Chris Fleischer (80. Marius Hoh), Manuel Küble, Elias Kölbel, Giulio Lang, Janus Graf, Nicolai Kölbel, Simon Kloos, Johannes Brauchle, Noah Hecht (67. Johann Schwarz)

Bank: TW Bastian Geiger, David Schairer, Philipp Kloos