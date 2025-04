SV Beuel vor Abstiegsendspiel: Letzter gegen Vorletzter

SV Beuel vor Abstiegsendspiel

Mehr Kellerduell geht nicht! Die beiden Schlusslichter treffen am Wochenende direkt aufeinander. Die Situation der Gastgeber ist dabei um einiges prekärer: Mit nur 16 Punkten aus 21 Spielen ist der SV Beuel beinahe abgeschlagen am Tabellenende - es braucht drei Punkte gegen den Tabellennachbarn, um wieder ernsthaft um den Klassenerhalt kämpfen zu können. Immerhin: In den vergangenen Wochen gelangen dem SVB immer mal wieder Erfolge gegen direkte Abstiegskonkurrenten. Dass das am Sonntag wieder gelingt, muss der MSV Bonn natürlich zwingend verhindern. Aktuell ist die Ausgangslage mit 21 Zählern - also nur zwei entfernt vom ersten Nicht-Abstiegsplatz - noch sehr gut machbar. Die Punkte gegen das Schlusslicht sind auf dem Weg zum Klassenerhalt aber dringend nötig.

Die Partie von TuRa Germania Oberdrees gegen den Wahlscheider SV ist auf den ersten Blick keine spezielle: Beide Mannschaften befinden sich im gesicherten Mittelfeld, Oberdrees mit 34 Punkten nochmal ein Stück besser als der Konkurrent aus Wahlscheid mit 29 Zählern. Allerdings: Beide Teams wissen in der Rückrunde zu überzeugen. Oberdrees ist in der Rückrundentabelle Zweiter, Wahlscheid Vierter - in dieser Hinsicht ist das Aufeinandertreffen an diesem 22. Spieltag also ein kleines Topspiel. An der Spitze der Rückrundentabelle ist übrigens der TuS Mondorf, etwas überraschend Dritter ist der SV Niederbachem.

Die weiteren Spiele des 22. Spieltags