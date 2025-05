SV Beuel vor Abstieg - FSV-Reserve mit Sieg-Pflicht

Woran man die richtig heiße Phase der Saison erkennt? Die Entscheidungen rücken immer näher und fallen im Wochentakt. Die erste könnte in Staffel 2 der Bezirksliga am Sonntag in Stein gemeißelt werden: Verliert der SV Beuel und der MSV Bonn punktet gleichzeitig beim TuS Buisdorf, ist der Abstieg des SVB in die Kreisliga A sicher.