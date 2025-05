SV Beuel abgestiegen - TuS Mondorf fehlt ein Sieg zur Meisterschaft

Beueler Kampf wird belohnt

Das liegt vor allem daran, dass der TuS Mondorf in dieser Rückrunde überhaupt nicht zu halten ist. Der direkte Wiederaufstieg scheint nur noch Formsache. Matchwinner gegen den Wahlscheider SV war Torjäger Haytam Bouskouchi, der mit seinem Dreierpack den Weg zum 4:0-Erfolg ebnete. In der zwölften Minute trat der 25-Jährige zum Foulelfmeter an und verwandelte zur Führung. Zehn Minuten vor der Pause legte er mit seinem 27. Saisontor zum 2:0-Halbzeitstand nach. In der 53. Spielminute durfte auch Teamkollege Ioannis Simeonidis jubeln - 3:0 für Mondorf. Der Schlusspunkt gehörte dann aber wieder Bouskouchi, der sich mit seinem 28. Saisontreffer vor Friesdorfs Nils Rütten an die Spitze der Torschützenliste schoß. Angesichts der neun Punkte Vorsprung vier Spieltage vor Schluss fehlt dem TuS nur noch ein einziger Sieg, um die Meisterschaft endgültig klarzumachen - den ersten Matchball bekommt Mondorf am kommenden Wochenende beim SV Niederbachem.