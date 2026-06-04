SV Bethen verabschiedet drei Leistungsträger Emotionaler Saisonabschluss von p.s. · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

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Der SV Bethen hat nach dem letzten Heimspiel der Saison drei Spieler aus seinem Kader verabschiedet. Dabei standen sowohl langjährige Vereinsbindungen als auch wichtige sportliche Beiträge der vergangenen Jahre im Mittelpunkt eines emotionalen Abschieds.

Zunächst richtet sich der Verein an Stephan „Stievi“ Rademacher, der seine gesamte Jugend sowie seine bisherige Zeit im Herrenbereich beim SV Bethen verbracht hat. Rademacher war ein fester Bestandteil der Mannschaft und gehörte zu den prägenden Akteuren der vergangenen Jahre. Besonders hervorgehoben wird seine Rolle in einer erfolgreichen Vereinsphase: „Stievi war wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und war Teil beider Aufstiege in den letzten Jahren, die uns bis in die Bezirksliga geführt haben. Dafür sind wir dir sehr dankbar!“

Der Mittelfeldspieler wird dem Verein erhalten bleiben, jedoch künftig für die dritte Mannschaft auflaufen. Die Entscheidung, künftig etwas kürzerzutreten, ist bewusst getroffen worden. Auch Max Green verlässt den SV Bethen nach einer langen gemeinsamen Zeit. Der laufstarke Mittelfeldspieler wechselte 2021 zum Verein und entwickelte sich schnell zu einer zentralen Figur im Teamgefüge.