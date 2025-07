SV Bethen scheidet nach Pokal-Fight gegen SV Bevern aus

Doch die zweite Hälfte zeigte ein völlig anderes Bild. Mit frischem Mut und deutlich mehr Zug zum Tor trat der SV Bethen auf einmal wie verwandelt auf. Sebastian Sander nutzte in der 68. Minute einen Fehler in der Beverner Abwehr und verkürzte zum 1:4. Der Anschlusstreffer beflügelte die Gastgeber: Nur fünf Minuten später sorgte der junge Ole Landwehr mit einem sehenswerten Lupfer aus 18 Metern für das 2:4.

Der Glaube an das Comeback war plötzlich greifbar – auch auf den Rängen. Und als Henne Engelbart in der 80. Minute mit einem platzierten Flachschuss aus 20 Metern das 3:4 erzielte, kochte das Stadion endgültig. Bethen drängte nun mit aller Macht auf den Ausgleich. Engelbart hatte sogar die Chance zum 4:4, doch ein Beverner Abwehrspieler konnte in höchster Not klären.

In der Schlussphase warfen die Hausherren alles nach vorne, öffneten ihre Defensive – und wurden in der Nachspielzeit eiskalt bestraft: Jan Kalvelage traf erneut und setzte mit dem 3:5 den Schlusspunkt unter eine denkwürdige Pokalpartie.

Trotz des Ausscheidens kann der SV Bethen auf eine kämpferisch überragende zweite Halbzeit zurückblicken. Die Moral und Leidenschaft, mit der die Mannschaft auf den Rückstand reagierte, dürften Mut für die kommenden Aufgaben machen.

Überschattet wurde das Spiel von der Verletzung des Beverner Torschützen Bjarne Korte, dem eine schnelle Genesung zu wünschen ist.