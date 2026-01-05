SV Bethen gewinnt den Rasch-Cup

Der Rasch-Cup am vergangenen Freitag bot über den gesamten Abend hinweg zahlreiche Tore und mehrere Wendungen.

In Gruppe A setzte sich der SV Bethen souverän durch. Nach einem 2:2 zum Auftakt gegen BW Lohne II gewann Bethen deutlich mit 5:0 gegen TuS Emstekerfeld und setzte sich anschließend auch mit 2:1 gegen den SV Altenoythe durch. Altenoythe startete zwar mit einem 2:0 gegen Emstekerfeld, kam danach jedoch nur noch zu einem weiteren Punkt beim 2:2 gegen BW Lohne II. Lohne II sicherte sich mit einem 2:0 gegen Emstekerfeld den Einzug ins Halbfinale, Emstekerfeld blieb punktlos.

In Gruppe B zeigte sich ein wechselhaftes Bild. Der JFV Cloppenburg startete mit einem 4:1 gegen den FC Lastrup und gewann auch mit 2:1 gegen den SV Höltinghausen, musste sich zum Abschluss jedoch deutlich mit 1:6 dem SV Bevern geschlagen geben. Bevern hatte zuvor bereits mit 3:0 gegen Höltinghausen gewonnen, verlor aber mit 0:2 gegen Lastrup. Durch das klare Ergebnis im direkten Duell zog Bevern dennoch ins Halbfinale ein. Lastrup kam nach dem Auftaktsieg gegen Bevern nur noch zu einem 2:2 gegen Höltinghausen.

Im Halbfinale setzte sich der SV Bethen knapp mit 1:0 gegen den JFV Cloppenburg durch. Im zweiten Halbfinale gewann der SV Bevern mit 4:2 gegen BW Lohne II. Das Spiel um Platz 3 entschied der JFV Cloppenburg mit 3:1 für sich.

Das Finale entwickelte sich zu einem torreichen Abschluss des Turniers. Der SV Bethen setzte sich in einem engen Spiel mit 4:3 nach Siebenmeterschießen gegen den SV Bevern durch und sicherte sich damit den Turniersieg beim Rasch-Cup.

Ergebnisse:

Halbfinale

Fr., 02.01.26 21:48 Uhr SV Bethen - JFV Cloppenburg 1:0

Fr., 02.01.26 22:10 Uhr SV Bevern - BW Lohne II 4:2



Spiel um Platz 3

Fr., 02.01.26 22:32 Uhr BW Lohne II - JFV Cloppenburg 1:3



Finale

Fr., 02.01.26 22:50 Uhr SV Bevern - SV Bethen 3:4