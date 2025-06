SV Bergisch Gladbach II vor entscheidender Woche

Vor der Woche der Wahrheit steht die Zweite des SV 09 in der Kreisliga C. In den letzten beiden Spielen geht es um den Aufstieg in die Kreisliga B. Das entscheidende Match findet wohl schon am Donnerstagabend (19:30 Uhr) statt, wenn Verfolger Eintracht Hohkeppel III in den KRÜGER GROUP Jugendsportpark kommt.