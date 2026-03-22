SV Bergisch Gladbach dreht 0:2 – Hohkeppel verliert Topspiel

Kevin Kruth und der SV Bergisch Gladbach konnte das Top-Spiel in Hohkeppel für sich entscheiden. – Foto: IMAGO IMAGES

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat im Topspiel des 20. Spieltags der Mittelrheinliga ein starkes Comeback gefeiert. Beim zuvor zu Hause ungeschlagenen Tabellenzweiten SV Eintracht Hohkeppel drehte der Spitzenreiter einen 0:2-Rückstand und gewann am Ende mit 4:2. Damit baute Gladbach seinen Vorsprung auf fünf Punkte aus, während Hohkeppel zwar Zweiter bleibt, aber punktgleich mit dem VfL Vichttal ist.

Trainer Abdullah Keseroglu sah seine Mannschaft bis dahin im Vorteil. „In der ersten Halbzeit war das Spiel insgesamt ausgeglichen, wir hatten aber die besseren Chancen und gehen verdient mit 2:0 in Führung.“ Zudem habe es sogar die Möglichkeit zum dritten Treffer gegeben, als Williams-Emmanuel alleine auf das Tor zulief.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Duell auf Augenhöhe. Hohkeppel zeigte sich dabei effektiver und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Hendrik Strobl brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, Clinton Williams-Emmanuel legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (39.).

Trotz des Rückstands zeigte sich Bergisch Gladbach unbeeindruckt. Trainer Kevin Kruth sah seine Mannschaft in vielen Aspekten sogar vorne. „In der ersten Halbzeit waren wir aus meiner Sicht die griffigere Mannschaft, hatten mehr Energie und mehr Power.“ Die Gegentore seien eher durch individuelle Fehler entstanden, die man nicht mehr habe verteidigen können.

Mit diesem Eindruck ging es in die Kabine – und mit einer klaren Botschaft des Trainers. Kruth habe gefordert, weiter an sich zu glauben und vor allem kein drittes Gegentor zu kassieren.

Doppelschlag bringt die Wende

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. Tristan Arndt verkürzte in der 58. Minute, nur drei Minuten später glich Maik Marquardt aus (61.). Beide Treffer fielen nach Standardsituationen – begünstigt durch Fehler in der Hohkeppeler Defensive.

Keseroglu ärgerte sich über diese Phase besonders. „In der zweiten Halbzeit machen wir dann zu viele individuelle Fehler – das ist uns so in dieser Form in der Saison bisher nicht passiert.“ Die Gegentore zum 2:1 und 2:2 seien jeweils nach Fehlern entstanden, die man besser hätte verteidigen müssen.

Nach dem Ausgleich verlor Hohkeppel den Zugriff. „Danach haben wir komplett den Faden verloren, hatten keine Struktur mehr im Spiel und sind nicht mehr zurückgekommen“, so der Hohkeppeler Trainer.

Gladbach nutzt Momentum

Die Gäste nutzten das Momentum konsequent. Der eingewechselte Soufian Amaadacho traf in der 71. Minute zur Führung, ehe Sami Akremi in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand herstellte (90.+2).

Kruth zeigte sich beeindruckt von der Reaktion seiner Mannschaft. „Wir sind natürlich überglücklich über den Sieg – vor allem über die Art und Weise, wie unsere junge Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand zurückgekommen ist. Das ist überragend.“

Besonders die zweite Halbzeit hob er hervor. Diese sei „sehr beeindruckend“ gewesen – gerade auswärts in Hohkeppel, wo es „extrem schwer ist zu bestehen“. Am Ende sei der Sieg auch „hochverdient“ gewesen.

Klare Erkenntnisse auf beiden Seiten

Keseroglu erkannte die Leistung des Gegners an. „Am Ende muss man anerkennen, dass Bergisch Gladbach aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen hat. Sie hatten mehr Energie und mehr Hunger auf den Sieg.“

Während Hohkeppel die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen musste und sich vor allem über die zweite Halbzeit ärgern dürfte, setzte Bergisch Gladbach ein klares Zeichen im Titelrennen. Kruth blieb dennoch bewusst zurückhaltend: Man sei „unfassbar stolz“, müsse aber demütig bleiben.