Der FC Hennef orientiert sich auch in dieser Saison wieder nach oben. – Foto: Boris Hempel

SV Bergisch Gladbach bittet den FC Hennef zum Verfolgerduell Mittelrheinliga: Am achten Spieltag ist der FC Hennef beim SV Bergisch Gladbach zu Gast. Der Gewinner hält den Anschluss nach oben.

Sieben Spieltage sind mittlerweile in der Mittelrheinliga schon wieder geschafft. Wegen der Pokalspiele in der vergangenen Woche, haben einige Teams erst sechs Spiele absolviert. Trotzdem lässt sich in der Tabelle langsam aber sicher etwas ablesen. Unter anderem, dass der SV Bergisch Gladbach und der FC Hennef auch in dieser Spielzeit wieder zum oberen Kreis gehören.

Mit dem FC Hennef ist der Vorjahres-Zweite beim Vorjahres-Dritten Bergisch Gladbach zu Gast. Allein daran lässt sich schon ablesen, dass hier zwei absolute Topteams der Verbandsliga aufeinandertreffen. Das bestätigen die beiden Mannschaften bisher auch in dieser Saison. Vor allem Hennef ist mit 12 Punkten aus sechs Spielen im Soll, auch wenn das letzte Spiel beim 0:2 gegen die SpVg Frechen daneben ging. Nebenbei sackte das Team von Trainer Sascha Glatzel den Kreispokal Sieg locker ein und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht.

Der SV Bergisch Gladbach hat aktuell einen Punkt weniger als Hennef und das, obwohl der SV schon ein Spiel mehr absolviert hat. Gerade der Auftakt mit zwei Niederlagen lief gar nicht nach Plan. Mittlerweile hat Bergisch Gladbach sich aber gefangen, ist in der Mittelrheinliga wieder nach oben geklettert und hat mit dem 6:0-Erfolg über den SV Altenberg den dritten Platz des Kreispokals Berg und die damit verbundene Qualifikation für den Mittelrheinpokal klargemacht. Um in der Liga wirklich wieder in die Gefilde zu kommen, in die der Regionalliga-Absteiger von 2021 mit Sicherheit hin will, wäre ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten enorm wichtig. Zum einen, um selber die nächsten Punkte einzusammeln, zum anderen damit Hennef zusammen mit dem Bonner SC und Borussia Freialdenhoven als Verfolgergruppe nicht schon früh in der Saison davonziehen.