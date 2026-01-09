SV Bergisch Gladbach 09 verpflichtet Soufian Amaadacho

Der Mittelrheinligist SV Bergisch Gladbach 09 kann zur Winterpause einen hochinteressanten Neuzu- gang vermelden: Soufian Amaadacho schließt sich dem SV 09 zur Rückrunde an.

Der 21-jährige Offensivspieler stand zuletzt beim luxemburgischen Erstligisten Union Titus Pétange in der BGL Ligue unter Vertrag. Zum Ende des vergangenen Jahres wurde das Vertragsverhältnis einver- nehmlich aufgelöst, sodass Amaadacho nun ablösefrei nach Bergisch Gladbach wechselt.

Zuvor sammelte Amaadacho bereits umfangreiche Erfahrung in der Mittelrheinliga beim Ligarivalen SpVg. Porz, wo er sich als dynamischer und torgefährlicher Offensivspieler einen Namen machte. Mit seiner Schnelligkeit, Flexibilität und Spielintelligenz soll er das Offensivspiel des SV 09 weiter beleben. Der Wechsel ist wieder einmal das Ergebnis intensiver Gespräche mit dem sportlichen Leiter Christian Schlösser, der den Spieler von der sportlichen Perspektive und der ambitionierten Ausrichtung des Ver- eins überzeugen konnte.