SV Bergisch Gladbach 09 verlängert Vertrag mit Kevin Kruth

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat den Vertrag mit Cheftrainer Kevin Kruth vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der Mittelrheinligist setzt damit bewusst auf Kontinuität und Vertrauen in die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate.

Kruth hatte das Traineramt zu Beginn des Jahres 2025 übernommen und die Mannschaft in der laufenden Saison zu einer erfolgreichen, bislang ungeschlagenen Hinrunde in der Mittelrheinliga geführt. Unter seiner Leitung präsentierte sich das Team stabil, mit klarer Spielidee und ausgeprägter mannschaftlicher Geschlossenheit.

„Unter seiner Leitung zeigte das Team eine stabile sportliche Entwicklung, eine klare Spielidee sowie eine hohe mannschaftliche Geschlossenheit“, erklärte der sportliche Leiter Christian Schlösser. Auch die Vereinsführung sieht in der Vertragsverlängerung eine folgerichtige Entscheidung: „Kevin Kruth hat die Mannschaft sportlich wie strukturell weiterentwickelt und unsere Erwartungen voll erfüllt. Die Vertragsverlängerung ist eine logische Konsequenz aus der bisherigen Zusammenarbeit.“