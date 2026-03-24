SV Bergisch Gladbach 09 und FFC beschließen Verschmelzung

Thomas Lövenich (l.) und Lutz Urbach (r.) ziehen ab sofort an einem Strang. – Foto: Pedro Fatzikis

Der SV Bergisch Gladbach 09 und der 1. FFC Bergisch Gladbach haben den Zusammenschluss beider Vereine beschlossen. Auf den jeweiligen Mitgliederversammlungen am 23. März 2026 stimmten die Mitglieder für die Verschmelzung.

Der 1. FFC Bergisch Gladbach wird zum 01. Juli 2026 in den SV Bergisch Gladbach 09 integriert. Ab der Saison 2026/27 wird der Frauen- und Mädchenfußball wieder vollständig unter dem Dach des SV 09 organisiert. Mit dem Zusammenschluss bündeln zwei prägende Vereine des Männer- und Frauenfußballs in Bergisch Gladbach ihre Kräfte und stellen die Weichen für eine gemeinsame Zukunft.

"Ein historischer Tag"

„Das ist ein historischer Tag für unseren Verein. Es war mir ein großes Anliegen, den Frauenfußball wieder zurück zum SV 09 zu bringen. Mit dem Zuwachs durch die Mädchen- und Frauenabteilung stellen wir den Verein breiter und zukunftsfähiger auf“, erklärt SV 09-Präsident Lutz Urbach. Auch beim FFC wird der Schritt als richtungsweisend bewertet. „Der SV 09 bietet professionelle Strukturen und optimale Rahmenbedingungen, um den Frauen- und Mädchenfußball nachhaltig weiterzuentwickeln. Die Verschmelzung ermöglicht es, die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen“, sagt Thomas Lövenich für den Vorstand des FFC.