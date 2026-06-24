SV Bergisch Gladbach 09 testet erneut gegen den 1. FC Köln Der frischgebackene Regionalligist empfängt den Bundesligisten in der BELKAW Arena. von red / PM · Heute, 08:11 Uhr · 0 Leser

Claudio Heider erzielte beim Aufeinandertreffen 2025 den Ehrentreffer. – Foto: Ben Horn

Ein echter Kracher für den Meister der Mittelrheinliga: Der SV Bergisch Gladbach 09 darf sich auch in diesem Sommer auf ein ganz besonderes Highlight in der Vorbereitung freuen. Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gastiert der Bundesligist 1. FC Köln in der BELKAW Arena. Anstoß der Begegnung ist um 18 Uhr. Dank der engen Kontakte von Sportdirektor Christian Schlösser kommt es zur Neuauflage des Vorjahres-Duells vor hoffentlich großer Kulisse.

Bereits zum wiederholten Mal gelingt es dem frischgebackenen Regionalligisten, den FC zu einem Testspiel in Bergisch Gladbach willkommen zu heißen. Möglich wurde dies erneut unter anderem durch die engen und langjährigen Verbindungen von Sportdirektor Christian Schlösser zum Kölner Traditionsverein. Für den SV09 ist die Begegnung weit mehr als ein gewöhnliches Vorbereitungsspiel. Sie bietet der Mannschaft von Cheftrainer Kevin Kruth die Gelegenheit, sich mit einem Bundesligisten zu messen und den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf die anstehende Regionalliga-Saison zu gehen. Schlösser: "Ein riesiges Highlight" Auch Sportdirektor Christian Schlösser blickt dem Wiedersehen mit seinem Stammverein mit großer Vorfreude entgegen: „Für mich persönlich ist dieses Spiel immer etwas ganz Besonderes. Ich habe viele Jahre beim 1. FC Köln verbracht und dort meine gesamte fußballerische Entwicklung durchlaufen. Deshalb fühlt es sich jedes Mal ein Stück weit wie ein Nachhausekommen an. Gleichzeitig ist es aber vor allem für unseren Verein und unsere Mannschaft ein riesiges Highlight, vor einer tollen Kulisse gegen Profis spielen zu dürfen.“

Sportdirektor Christian Schlösser hat den Test gegen den 1. FC Köln eingefädelt. – Foto: Ben Horn

Kruth: "Werden körperlich sicherlich weiter sein" Bereits am 12. Juli 2025 durfte man gegen den Bundesligisten testen. Damals kamen 5.000 Fans in die BELKAW Arena, um das Spiel zu verfolgen, das am Ende mit einer 1:7-Niederlage für die Gladbacher endete, bei der man dem Favoriten jedoch gut Paroli geboten hatte. Cheftrainer Kevin Kruth freut sich ebenfalls auf das attraktive Kräftemessen: „Der 1. FC Köln besitzt in unserer Region eine enorme Strahlkraft. Schon das Spiel im vergangenen Jahr war für alle Beteiligten ein echtes Fußballfest – für Familien, Fans und alle Fußballbegeisterten. Genau das wünschen wir uns auch diesmal wieder.“

Anders als im Vorjahr befindet sich der SV09 beim diesjährigen Aufeinandertreffen bereits in einer fortgeschrittenen Phase der Saisonvorbereitung. „Wir werden körperlich sicherlich weiter sein als noch im vergangenen Sommer und möchten uns gegen den Bundesligisten so gut wie möglich präsentieren. Vor allem wollen wir dieses besondere Spiel gemeinsam genießen. Für unsere Mannschaft ist es ein echtes Highlight der Vorbereitung“, so Kruth weiter. Gleichzeitig sieht der Coach in der erneuten Austragung des Testspiels auch ein Zeichen der engen Verbindung zwischen beiden Vereinen: „Dass dieses Spiel erneut möglich ist, zeigt das partnerschaftliche Verhältnis zwischen dem 1. FC Köln und dem SV Bergisch Gladbach 09. Dafür sind wir als Mannschaft und Trainerteam sehr dankbar.“

Der SV 09 hofft auch in diesem Jahr auf eine stattliche Kulisse. – Foto: Ben Horn