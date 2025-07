– Foto: Daniel Frenken

SV Bergisch Gladbach 09 startet früh in die Sommervorbereitung Testspiel-Highlight gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Berg. Gl. 09

Der SV Bergisch Gladbach 09 nimmt bereits am Sonntag, den 6. Juli, die Vorbereitung auf die neue Saison in der Mittelrheinliga auf. Cheftrainer Kevin Kruth und Co-Trainer Andy Habl laden ihre Mannschaft damit frühzeitig zum Trainingsauftakt, um optimal gerüstet in die anstehende Spielzeit zu gehen. Der SV 09 hatte die vergangene Saison auf dem siebten Tabellenplatz mit 44 Punkten abgeschlossen.

Der frühe Beginn hat einen besonderen Grund: Nur wenige Tage nach dem Trainingsstart steht für die Nullneuner ein echtes Highlight an. Am Freitag, 12. Juli, empfängt Bergisch Gladbach den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln in der BELKAW-Arena. Für die Kölner, die erstmals unter ihrem neuen Cheftrainer Lukas Kwasniok antreten, ist es der erste Test der Sommervorbereitung. Nach dem hochkarätigen Auftakt gegen den FC folgt für die Spieler des SV 09 noch einmal eine Phase individueller Trainingssteuerung, ehe weitere Vorbereitungsspiele anstehen. Das Testspielprogramm bietet dabei eine abwechslungsreiche Mischung: So trifft das Team unter anderem auf die VDV-Auswahl der vertragslosen Profis, trainiert von Peter Neururer. Zudem sind Vergleiche mit ambitionierten Oberligisten wie Ratingen 04/19 und TSV Meerbusch geplant.

Neben den überregionalen Duellen testet der SV Bergisch Gladbach 09 auch gegen regionale Vertreter: So stehen Partien gegen den Bezirksligisten SSV Jan Wellem, den TV Hoffnungsthal sowie Borussia Lindenthal-Hohenlind auf dem Programm. Letzteres Spiel bildet zugleich den Abschluss der intensiven Vorbereitung. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison folgt am 24. August mit der ersten Runde im Mittelrhein-Pokal. Die Auslosung hierzu findet am 4. Juli in der Sportschule Hennef statt.