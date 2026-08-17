SV Bergisch Gladbach 09 erhält WestLotto Fairplay-Pokal der Frauen

Der SV Bergisch Gladbach 09 darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat den Verein als Sieger des WestLotto Fairplay-Pokals der Frauen in der Saison 2025/26 ausgezeichnet.
Mit der Ehrung würdigt der FVM gemeinsam mit WestLotto das vorbildliche Fairplay und den respektvollen Umgang der Frauenmannschaft auf und neben dem Spielfeld. In seinem Gratulationsschreiben hebt der Verband hervor, dass der SV09 mit seinem Einsatz „ein wichtiges Zeichen für Fair Play und Respekt gesetzt“ habe und damit Vorbild für ein faires und tolerantes Miteinander im Fußball sei.
„Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders“, betonen die Verantwortlichen des SV Bergisch Gladbach 09. „Fairness, Respekt und gegenseitige Wertschätzung gehören zu den Grundwerten unseres Vereins. Dass dieses Engagement nun durch den Fußball-Verband Mittelrhein offiziell gewürdigt wird, macht uns stolz“, so Tom Lövenich und Lutz Urbach aus dem 09-Vorstand.
Mit dem Gewinn des Fairplay-Pokals ist neben der offiziellen Trophäe auch ein Preisgeld verbunden. Die Ehrung erfolgt am 11. September im Rahmen der Saisoneröffnung der Frauen-Mittelrheinliga in Hennef.
Darüber hinaus lädt der Fußball-Verband Mittelrhein den SV Bergisch Gladbach 09 gemeinsam mit WestLotto und dem Westdeutschen Fußballverband zur Saisoneröffnung der Frauen-Regionalliga West am kommenden Donnerstag, 20. August nach Dortmund ein. Dort werden die Siegerinnen der nordrhein-westfälischen Fußballverbände im Rahmen einer symbolischen Trikotübergabe ausgezeichnet.
Zusätzlich erhält der SV09 einen Trikotsatz für eine Frauenmannschaft des Vereins. Die Auszeichnung besitzt für den SV Bergisch Gladbach 09 eine besondere Bedeutung. Mit der Integration der Frauen- und Mädchenabteilung verfolgt der Verein das Ziel, den Frauenfußball nachhaltig weiterzuentwickeln und zugleich Werte wie Fairness, Respekt und Gemeinschaft aktiv zu leben.
Die Ehrungen im August und September werden den gelungenen Auftakt dieses gemeinsamen Weges nun zusätzlich unterstreichen.