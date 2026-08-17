SV Bergisch Gladbach 09 erhält WestLotto Fairplay-Pokal der Frauen Fußball-Verband Mittelrhein zeichnet Frauenabteilung für faires Verhalten aus – Preisgeld und weitere Ehrungen folgen von PM · Heute, 09:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bergisch Gladbach 09

Der SV Bergisch Gladbach 09 darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat den Verein als Sieger des WestLotto Fairplay-Pokals der Frauen in der Saison 2025/26 ausgezeichnet.

Mit der Ehrung würdigt der FVM gemeinsam mit WestLotto das vorbildliche Fairplay und den respektvollen Umgang der Frauenmannschaft auf und neben dem Spielfeld. In seinem Gratulationsschreiben hebt der Verband hervor, dass der SV09 mit seinem Einsatz „ein wichtiges Zeichen für Fair Play und Respekt gesetzt“ habe und damit Vorbild für ein faires und tolerantes Miteinander im Fußball sei. „Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders“, betonen die Verantwortlichen des SV Bergisch Gladbach 09. „Fairness, Respekt und gegenseitige Wertschätzung gehören zu den Grundwerten unseres Vereins. Dass dieses Engagement nun durch den Fußball-Verband Mittelrhein offiziell gewürdigt wird, macht uns stolz“, so Tom Lövenich und Lutz Urbach aus dem 09-Vorstand.

Mit dem Gewinn des Fairplay-Pokals ist neben der offiziellen Trophäe auch ein Preisgeld verbunden. Die Ehrung erfolgt am 11. September im Rahmen der Saisoneröffnung der Frauen-Mittelrheinliga in Hennef. Darüber hinaus lädt der Fußball-Verband Mittelrhein den SV Bergisch Gladbach 09 gemeinsam mit WestLotto und dem Westdeutschen Fußballverband zur Saisoneröffnung der Frauen-Regionalliga West am kommenden Donnerstag, 20. August nach Dortmund ein. Dort werden die Siegerinnen der nordrhein-westfälischen Fußballverbände im Rahmen einer symbolischen Trikotübergabe ausgezeichnet.