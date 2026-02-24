SV Bergisch Gladbach 09 engagiert sich für Seniorenprävention

Der SV Bergisch Gladbach 09 setzt ein klares Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung und unterstützt gemeinsam mit der Polizei RBK die Präventionsarbeit gegen sogenannte Schockanrufe bei Seniorinnen und Senioren.
Pünktlich zum ersten Heimspiel der Rückrunde in der Mittelrheinliga wurde in der BELKAW-Arena ein neues Präventionsplakat offiziell vorgestellt, das Besucherinnen und Besucher des Stadions auf die Betrugsmasche „Schockanruf“ aufmerksam macht. Ziel der Aktion ist es, insbesondere ältere Menschen sowie deren Angehörige für diese Form der Telefonkriminalität zu sensibilisieren.
Initiiert wurde die Zusammenarbeit durch Klaus-Dieter Becker (Vorstandsmitglied SV Bergisch Gladbach 09 und Vorsitzender des Polizeibeirats) sowie Marie Duske, Stadionsprecherin des SV 09 und zugleich Mitarbeiterin im Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Köln. Gemeinsam mit Claudio Heider (Kapitän der 1. Mannschaft), Pedro Fatzikis (Pressesprecher SV 09) und Stefan Lurz (Dienststellenleiter Kriminalprävention und Opferschutz) wurde das Plakat im Stadionumfeld offiziell eingeweiht.
„Als Verein mit großer regionaler Strahlkraft möchten wir unsere Plattform bewusst nutzen, um auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam zu machen. Der Schutz älterer Menschen vor Betrugsdelikten ist uns ein wichtiges Anliegen“, betont Klaus-Dieter Becker.
Im Rahmen dieser Präventionsarbeit weist der SV Bergisch Gladbach 09 ausdrücklich auf eine besondere Online-Veranstaltung der Polizei Köln hin:
Am Mittwoch, 04. März, findet von 11:00 bis 12:30 Uhr das erste digitale „Wohnzimmergespräch“ aus dem Präventions- und Beratungszentrum der Polizei Köln statt. Thematisch geht es um Schockanrufe und psychologische Manipulation am Telefon.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der persönliche Erfahrungsbericht einer Betroffenen. Begleitet wird das Gespräch von Fachkräften aus den Bereichen Psychotraumatologie, Opferschutz und Seniorenprävention. Die Veranstaltung richtet sich an Seniorinnen und Senioren, Angehörige, Seniorennetzwerke, soziale Einrichtungen sowie alle Interessierten.
Informationen zur Veranstaltung sowie zur Anmeldung sind über die Polizei Köln/RBK abrufbar. Mit der Verbindung aus sichtbarer Stadionaktion und digitaler Aufklärungsarbeit unterstreicht der SV Bergisch Gladbach 09, dass Prävention nicht am Stadiontor endet – sondern ein gemeinsames Anliegen von Sport, Gesellschaft und Sicherheitsbehörden ist.