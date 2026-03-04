SV Bergheim siegt dramatisch - Big Points für Müllekoven

Der SV Bergheim und die Sportfreunde Troisdorf sind beide ganz oben in der Kreisliga A SIeg, beide haben am Wochenende gewonnen - und doch erlebten sie ganz unterschiedliche Spieltage. Tabellenführer Troisdorf ließ beim 7:1 über den TuS Oberpleis II überhaupt nichts anbrennen. Der SVB unter dem Strich auch nicht, der Weg dahin war aber steinig.
TuS Winterscheid – Türkischer FC Inter Troisdorf 1:2
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Marc Klein, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Benedikt Trost, Michael Fischer, Sascha Seifert, Jan Luca Fischer (85. Ole Stegemann), Gunnar Pütz, Domenic Laufenberg, Kai Heilmann - Co-Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Shah Fahad Momand (32. Alp-Eren Dogan), Liviu-Ionut Georgescu, David Adotevi (84. Ahmet Öztürk), Burak Kir, Enes Aslan (54. Mert Demir), Selam Mese (46. Taylan Turhan), Murat Ekizoglu, Sinan Nadaroglu, Deni Dapo - Trainer: Abdulwahab Albira - Co-Trainer: Mohammed Al Khalkhali - spielender Co-Trainer: Burak Kir
Schiedsrichter: Lennart Pietza
Tore: 1:0 Michael Fischer (24.), 1:1 Deni Dapo (51.), 1:2 Sinan Nadaroglu (90.)
Gelb-Rot: Alp-Eren Dogan (89./Türkischer FC Inter Troisdorf/)
SV Umutspor Troisdorf – 1. FC Spich II 3:4
SV Umutspor Troisdorf: Cevdet Yildirim, Yuri Medina Moutaqi, Emrullah Celikpence (84. Jardel Miezi), Mazlum Cakmak, Driton Murseli, Abdülhaluk Karakas, Benny Takula (46. Haadi Mampuya Maloko), Alan Hasso, Imran Erdem (60. Samim Faiz), Castello de Sousa Barroso, Homam Abou Samra (73. Musanga Joseph Kalonji) - spielender Co-Trainer: Clinton Mampuya - Trainer: Levent Budak
1. FC Spich II: Niklas Schröer, Tom Neelen (52. Marlon Kievernagel), Maxim Rene Becker, Philip Weidlein, Philipp Pönisch, Fabian Retter, Fabio Grün (44. Julian Kupke), Pascal Vilain, Amir Kukavica, Simon Schultz (74. Amic Bakashiya Ngoyi), Manuel Jäger - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
Schiedsrichter: Christopher Horst - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Imran Erdem (5.), 1:1 Tom Neelen (14.), 1:2 Simon Schultz (38.), 2:2 Homam Abou Samra (39.), 2:3 Manuel Jäger (55.), 2:4 Manuel Jäger (81.), 3:4 Haadi Mampuya Maloko (90.)
Rot: Mazlum Cakmak (56./SV Umutspor Troisdorf/)
Gelb-Rot: Philipp Pönisch (82./1. FC Spich II/)
Besondere Vorkommnisse: Amir Kukavica (1. FC Spich II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Cevdet Yildirim (78.).
SV Rot Weiß Hütte – SV Allner-Bödingen 2:1
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Nils Hensellek, Özgün Ceylan, Bilal Zariouh, Samuel Hoffmann (67. Damian Burski), Blerton Ademi, Moritz Schamaun (90. Liban Iyo Mohamed), Selimcan Taskin, Zakaria Makkaouri (78. Felipe Lepore), Ivan Ramiro Trejo (89. Christoph Meurer) - Trainer: Alija Zahirovic - Co-Trainer: Alija Zahirovic - Co-Trainer: Lars Lohner
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Nick Stöcker (74. Julian Rupprath), Joshua Goebel (84. Thomas Stellwach), Oskar Sund (65. Edin Arnautovic), Kamil Szyfko, Ali Secen, Robin Rieger, Burak Yilmaz (52. Kalifa Keita) - Co-Trainer: Marcos Rieck - Trainer: Sascha Harnischmacher
Schiedsrichter: Thomas Scheffel
Tore: 1:0 Ivan Ramiro Trejo (4.), 2:0 Ivan Ramiro Trejo (11.), 1:2 Edin Arnautovic (86.)
Gelb-Rot: Ali Secen (96./SV Allner-Bödingen/)
Sportfreunde Troisdorf 05 – TuS 05 Oberpleis II 7:1
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Leart Gashi, Kadir Vatanel (71. Fotios Goutzidis), Ömer Alagöz (59. Muhammed Jusufi), Abderafie Khabza, Ramon Jusufi (71. Bilal Barouag), Niklas Stange (59. David Holz), Omar Saleh (80. Leonard Gllozhnja), Mohamed Khabza, Marek Michael Kalkan - Co-Trainer: Tayfun Bay - Co-Trainer: Connor Kaiser
TuS 05 Oberpleis II: Alexander Knopp, Denis Nawrath (75. Maxim Reiser), Akin Sener, Masakazu Hara, Jan Starke (75. Can Thelen), Michael Wasserheß, Christoph Rödl (69. Jean Sebastian Barbaran Castillo), Paul Berner, Jan Kostorz, Daniel Pilger (82. Leonard Risch), Fabian Richter (69. Niklas Tropartz) - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Oliver Kindsvater - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ramon Jusufi (9.), 2:0 Ömer Alagöz (28.), 3:0 Marek Michael Kalkan (36.), 3:1 Jan Starke (56.), 4:1 Mohamed Khabza (59.), 5:1 Mohamed Khabza (70.), 6:1 Omar Saleh (71.), 7:1 Marek Michael Kalkan (73.)
Besondere Vorkommnisse: Mohamed Khabza (Sportfreunde Troisdorf 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Alexander Knopp (70.).
TuS Mondorf 1920 II – TuS Birk 4:1
TuS Mondorf 1920 II: Felix Kaul, Gino Lauriola (76. Alexander Böthling), Luca Weßling, Maximilian Drews, Jonas Winter, Fabian Beck (83. Leonard Grommes), Daniel Seiffert (73. Darren Boyles), Andrés Gallego-Costa, Robin Tomiczek, Eric-Noah Langenfeld (62. Noah Wagner), Aboubacar Sidiki Sylla (73. Clemens Loke) - Trainer: Fabian Hinrichsen
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Alex Limbach, Leon Bartke, Samuel Patricio Hou, Ben Oberscheid, Oliver Becker, Florian Fischer, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
Schiedsrichter: Erkan Zorlu
Tore: 1:0 Aboubacar Sidiki Sylla (21.), 2:0 Aboubacar Sidiki Sylla (26.), 2:1 Florian Fischer (30.), 3:1 Aboubacar Sidiki Sylla (71.), 4:1 Fabian Beck (82.)
1. FC Niederkassel II – FC Kosova Sankt Augustin 2:3
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris (80. Charalambos Psillakis), Haki Berisha, Louis Müßner, Kevin Wyborny (26. Luis Psillakis), Yussef Meli, Jan Deventer (46. Felix Schäven), Fatih Tuysuz, Luk Yegen, Firooz Ahmadi (62. Andre Goldmann), Kadir Ala - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
FC Kosova Sankt Augustin: Haki Behrami, Jakup Kameri, Veton Popova (12. Armend Dauti), Almir Delijaj, Erblin Berisha (85. Luan Qestaj), Endrit Musliu (62. Muhamet Thaqi), Dardan Cerkini, Lindit Gashi, Dardan Delijaj (83. Valdet Jakurtaj), Leonid Saliuki, Elvin Dobreva (4. Eduardo Giuseppe Martins Duarte Pusterla) - Trainer: Behar Prenku
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt)
Tore: 1:0 Fatih Tuysuz (3.), 1:1 Armend Dauti (40.), 1:2 Dardan Delijaj (52.), 2:2 Haki Berisha (57.), 2:3 Leonid Saliuki (90.)
Rot: Haki Behrami (3./FC Kosova Sankt Augustin/)
