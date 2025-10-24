SV Bergheim II gibt Visitenkarte bei FC HELLAS Augsburg ab

FC HELLAS Augsburg will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen die Zweitvertretung von SV Bergheim punkten. Während FC HELLAS Augsburg nach dem 7:0 über TSG Hochzoll mit breiter Brust antritt, musste sich SV Bergheim II zuletzt mit 0:1 geschlagen geben.
Mit 23 geschossenen Toren gehört FC HELLAS Augsburg offensiv zur Crème de la Crème der AK Augsburg Mitte. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Heimteams.
Die formschwache Abwehr, die bis dato 21 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Bergheim II in dieser Saison.
Mit im Schnitt mehr als zwei geschossenen Toren pro Partie gehört der Sturm von FC HELLAS Augsburg zu den besten der Liga. Nun zählt die Defensive von SV Bergheim II nicht zu den dichtesten. Trainer Lukas Martin muss sich also etwas einfallen lassen, will er mit seiner Mannschaft gegen FC HELLAS Augsburg nicht untergehen. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? SV Bergheim II schafft es mit drei Zählern derzeit nur auf Platz 13, während FC HELLAS Augsburg zwölf Punkte mehr vorweist und damit den dritten Rang einnimmt. FC HELLAS Augsburg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.
In Anbetracht der aktuellen Form und der tabellarischen Konstellation wäre es eine Überraschung, wenn der Sieger nicht FC HELLAS Augsburg hieße.