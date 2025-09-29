 2025-09-26T13:47:28.965Z

Spielbericht
Der SV Bergheim ist Spitzenreiter.
Der SV Bergheim ist Spitzenreiter. – Foto: stefan.hahne@web.de

SV Bergheim bleibt ungeschlagen - TuS Winterscheid erkämpft Remis

Kreisliga A Sieg: Mit dem SV Bergheim bleibt das einzige ungeschlagene Team der Liga weiter an der Spitze. Der FC Kosova Sankt Augustin stand gegen den TuS Winterscheid derweil am Ende nur noch zu neunt auf dem Platz.

Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Die noch junge Spielzeit der Kreisliga A Sieg hat schon den ein oder anderen Tabellenführer erlebt - aktuell ist der SV Bergheim an der Reihe. Aus gutem Grund: Der SVB ist als einziges Team noch ungeschlagen. Selbst der 1. FC Spich II hat schon eine Niederlage hinnehmen müssen, zeigte sich mit dem 7:0 über den TuS Birk nun aber wieder ordentlich in Form.

Bergheim souverän bei RW Hütte

Gestern, 15:00 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
1
4
Abpfiff

Um die Tabellenführung zu halten, mussten für den SV Bergheim am Sonntag drei Punkte bei Rot-Weiß Hütte her. Armend Kastrati brachte die Gäste nach nur drei Minuten in Führung, die Rot-Weißen antworteten in Person von Blerton Ademi aber schnell: Der 20-Jährige traf in der 13. Minute per Strafstoß. Zehn Minuten später tat es ihm aber Bergheims Tim Sterzenbach gleich und stellte ebenfalls per Elfmeter die Führung wieder her. Justin Heitzer legte ungefähr zehn Minuten vor der Pause das 3:1 nach. Die Phase nach dem Seitenwechsel besiegelte dann den vierten SVB-Saisonsieg. Zuerst traf Florent Muja zum 4:1, dann sah Torschütze Ademi die Gelb-Rote Karte wegen einer Unsportlichkeit. In Überzahl ließ der Spitzenreiter nichts mehr anbrennen.

Winterscheid gleicht in doppelter Überzahl aus

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
2
2
Abpfiff

Beim TuS Winterscheid und dem FC Kosova Sankt Augustin wird es voraussichtlich nicht um die Spitze gehen, reichlich Spannung war im Duell trotzdem geboten. Aufsteiger Winterscheid ging nach zehn Minuten durch Gunnar Pütz in Führung. Obwohl sich der FC Kosova mit einer Roten Karte für Almir Delijaj nach nur 14 Minuten selbst schwächte, glichen die Gäste in der 27. Minute durch Behar Haxha aus. Im zweiten Durchgang legte Bujar Delijaj sogar das 2:1 nach, allerdings hielt die Freude nicht besonders lange, denn kurz darauf sah auch Muhamet Thaqi die Rote Karte. In doppelter Überzahl holte Winterscheid in der 90. Minute einen Elfmeter heraus - Michael Fischer trat an und glich aus.

Die weiteren Spiele des 5. Spieltags

Gestern, 13:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
2
1

___________________________

Gestern, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
3
1
Abpfiff

SV Umutspor Troisdorf – TSV 06 Wolsdorf 3:1
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Yuri Medina Moutaqi (88. Caner Bürlükkara), Haadi Mampuya Maloko, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi, Firat Arslan (74. Castello de Sousa Barroso), Lyes Nadri (56. Emrullah Celikpence), Abdülhaluk Karakas, Benny Takula (74. Kianoosh Khavari), Sibar Ibrahim, Ali Al Shaibani (67. Usama Bouskouchi) - Trainer: Natale Giarrizzo - Trainer: Levent Budak
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Scott Caspers, Florian Holschbach, Jan Ley, Ben Bohnau, Luis Dräger, Robert Barisic, Til Bohnau (86. Timo Römer), Philipp Herschel, Leo-Sebastian Langer (70. Maximilian Hauck) - Trainer: Timo Leo - Trainer: Luis Dräger
Tore: 0:1 Jan Ley (8.), 1:1 Firat Arslan (12.), 2:1 Usama Bouskouchi (85.), 3:1 Mazlum Cakmak (87. Handelfmeter)
Gelb-Rot: Lennart Schulte (84./TSV 06 Wolsdorf/)

___________________________

Gestern, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
2
1
Abpfiff

___________________________

Gestern, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
1
1
Abpfiff

___________________________

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
0
7
Abpfiff

TuS Birk – 1. FC Spich II 0:7
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Thomas Frank Hildebrand, Christoph Francois Kever, Samuel Patricio Hou, Ben Oberscheid, Oliver Becker, Maximilian Schiffler, Florian Fischer, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
1. FC Spich II: Lennard Langen, Süleyman Enes Lal, Tom Neelen, Maxim Rene Becker, Tobias Alexander Rübenach (85. Dominik Brucherseifer), Simon Ustjanskij (75. Julian Kupke), Janik Scheer (66. Amir Kukavica), Rico Simons (75. Max Hillen), Niklas Fuchs (46. Simon Schultz), Tim Klein, Linus Salm - Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
Tore: 0:1 Tim Klein (3.), 0:2 Niklas Fuchs (7. Foulelfmeter), 0:3 Rico Simons (19.), 0:4 Tim Klein (26.), 0:5 Niklas Fuchs (28.), 0:6 Tim Klein (64.), 0:7 Linus Salm (74.)

___________________________

Gestern, 15:15 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
2
1
Abpfiff

Sportfreunde Troisdorf 05 – Türkischer FC Inter Troisdorf 2:1
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Leart Gashi, Igbal Zahed (80. Fabian Hoffmann), Ömer Alagöz, Fotios Goutzidis, Omar Saleh (90. Arthur Ruppel), Mohammad Naser Afzal, Mohamed Khabza (75. Ramon Jusufi), Alexsandro Dos Anjos Campos (60. Bilal Barouag), Marek Michael Kalkan - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Trainer: Connor Kaiser
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Shah Fahad Momand (67. Konstantinos Karkalis), Jonut Filimon, Dennis Birkenkamp, Liviu-Ionut Georgescu, Burak Kir, Yusuf Ari (40. Taylan Turhan), Sinan Nadaroglu, Enes Aslan (46. Selam Mese), Elias Terchoune (76. David Adotevi), Kamil Süslü (67. Enes Malik Sisman) - Trainer: Gökhan Colak
Tore: 0:1 Yusuf Ari (7.), 1:1 Igbal Zahed (45.), 2:1 Marek Michael Kalkan (48.)
Gelb-Rot: Ömer Alagöz (95./Sportfreunde Troisdorf 05/)

___________________________

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg

Niklas BienAutor