SV Bergheim bleibt ungeschlagen - TuS Winterscheid erkämpft Remis

Die noch junge Spielzeit der Kreisliga A Sieg hat schon den ein oder anderen Tabellenführer erlebt - aktuell ist der SV Bergheim an der Reihe. Aus gutem Grund: Der SVB ist als einziges Team noch ungeschlagen. Selbst der 1. FC Spich II hat schon eine Niederlage hinnehmen müssen, zeigte sich mit dem 7:0 über den TuS Birk nun aber wieder ordentlich in Form.
___________________________
SV Umutspor Troisdorf – TSV 06 Wolsdorf 3:1
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Yuri Medina Moutaqi (88. Caner Bürlükkara), Haadi Mampuya Maloko, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi, Firat Arslan (74. Castello de Sousa Barroso), Lyes Nadri (56. Emrullah Celikpence), Abdülhaluk Karakas, Benny Takula (74. Kianoosh Khavari), Sibar Ibrahim, Ali Al Shaibani (67. Usama Bouskouchi) - Trainer: Natale Giarrizzo - Trainer: Levent Budak
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Scott Caspers, Florian Holschbach, Jan Ley, Ben Bohnau, Luis Dräger, Robert Barisic, Til Bohnau (86. Timo Römer), Philipp Herschel, Leo-Sebastian Langer (70. Maximilian Hauck) - Trainer: Timo Leo - Trainer: Luis Dräger
Tore: 0:1 Jan Ley (8.), 1:1 Firat Arslan (12.), 2:1 Usama Bouskouchi (85.), 3:1 Mazlum Cakmak (87. Handelfmeter)
Gelb-Rot: Lennart Schulte (84./TSV 06 Wolsdorf/)
___________________________
___________________________
___________________________
TuS Birk – 1. FC Spich II 0:7
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Thomas Frank Hildebrand, Christoph Francois Kever, Samuel Patricio Hou, Ben Oberscheid, Oliver Becker, Maximilian Schiffler, Florian Fischer, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
1. FC Spich II: Lennard Langen, Süleyman Enes Lal, Tom Neelen, Maxim Rene Becker, Tobias Alexander Rübenach (85. Dominik Brucherseifer), Simon Ustjanskij (75. Julian Kupke), Janik Scheer (66. Amir Kukavica), Rico Simons (75. Max Hillen), Niklas Fuchs (46. Simon Schultz), Tim Klein, Linus Salm - Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
Tore: 0:1 Tim Klein (3.), 0:2 Niklas Fuchs (7. Foulelfmeter), 0:3 Rico Simons (19.), 0:4 Tim Klein (26.), 0:5 Niklas Fuchs (28.), 0:6 Tim Klein (64.), 0:7 Linus Salm (74.)
___________________________
Sportfreunde Troisdorf 05 – Türkischer FC Inter Troisdorf 2:1
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Leart Gashi, Igbal Zahed (80. Fabian Hoffmann), Ömer Alagöz, Fotios Goutzidis, Omar Saleh (90. Arthur Ruppel), Mohammad Naser Afzal, Mohamed Khabza (75. Ramon Jusufi), Alexsandro Dos Anjos Campos (60. Bilal Barouag), Marek Michael Kalkan - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Trainer: Connor Kaiser
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Shah Fahad Momand (67. Konstantinos Karkalis), Jonut Filimon, Dennis Birkenkamp, Liviu-Ionut Georgescu, Burak Kir, Yusuf Ari (40. Taylan Turhan), Sinan Nadaroglu, Enes Aslan (46. Selam Mese), Elias Terchoune (76. David Adotevi), Kamil Süslü (67. Enes Malik Sisman) - Trainer: Gökhan Colak
Tore: 0:1 Yusuf Ari (7.), 1:1 Igbal Zahed (45.), 2:1 Marek Michael Kalkan (48.)
Gelb-Rot: Ömer Alagöz (95./Sportfreunde Troisdorf 05/)
___________________________