SV Bergfried zieht ins Viertelfinale des Kreispokals ein

Kurz vor dem Beginn der Rückrunde haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Bergfried ihren ersten Erfolg im Fußballjahr 2025 feiern. Das erste Pflichtspiel entschied die Mannschaft von Trainer Hannes Diekamp für sich. Im Achtelfinale des Kreispokals setzten sich die Leverkusener beim durchaus unangenehm zu bespielenden C-Ligisten Trabzonspor Köln mit 2:0 (1:0) durch. Dabei war dem SVB aber anzumerken, dass die Testpartie am Vortag beim Landesligisten Spvg Köln-Flittard (1:2) noch an den Kraftreserven zehrte.

„Gerade in der zweiten Halbzeit hat man die schweren Beine gemerkt, doch mein Team hat das Geschehen kontrolliert und auch ohne die ganz großen Glanzlichter das Weiterkommen geschafft“, resümierte Diekamp. Till Juber hatte schon nach zwölf Minuten den Führungstreffer für den Favoriten erzielt, in der Folgezeit verwalteten die Gäste den knappen Vorsprung. Erst sechs Minuten vor dem Abpfiff sorgte Taha Can-Uluc, der auch schon für den Nachbarn und Landesligisten SV Schlebusch auf Torejagd gegangen war, für die Entscheidung und den Einzug ins Viertelfinale. In der Runde der letzten acht Mannschaften kommt es am 25. März am Höfer Weg zum Aufeinandertreffen mit dem Landesligisten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind.