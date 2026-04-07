SV Bergfried verlängert vorzeitig mit Cheftrainer Stefan Müller

– Foto: Ben Horn / Andreas Bornewasser

Müller soll aber keineswegs nur aufgrund der aktuellen sportlichen Erfolge langfristig am Höfer Weg bleiben. Vielmehr sind die Verantwortlichen des SV Bergfried überzeugt von der gemeinsamen sportlichen Philosophie, dem von ihm entwickelten außergewöhnlichen Teamspirit innerhalb der Mannschaft sowie der hervorragenden persönlichen Ebene und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem gesamten Vereinsumfeld. „Stefan hat seit seinem Amtsantritt einen hervorragenden Job bei uns gemacht und die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickelt. Für uns war schnell klar, dass wir den gemeinsamen Weg langfristig fortsetzen möchten. Die frühzeitige Verlängerung ist ein wichtiges Signal für den gesamten Verein. Gemeinsam haben wir noch sehr viel vor und sind stolz, dass Stefan uns die Treue hält“, erzählt Alfred Rekus, sportlicher Leiter beim SV Bergfried.

Müller übernahm die Mannschaft im vergangenen Jahr auf einem Abstiegsplatz, stabilisierte diese sichtlich und führte sie im neuen Jahr zu einem beeindruckenden Lauf bis ins gesicherte Tabellenmittelfeld. Sechs Spiele 2026 – sechs Siege. Dazu Rang sieben in der Bezirksliga und bereits 15 Punkte vor der Abstiegszone. Aktuell ist der SVB das formstärkste Team der gesamten Bezirksliga. Ein beeindruckendes Zwischenergebnis, das vor allem der Arbeit von Müller und seinem Trainerteam zu verdanken ist.

Bergfried ist derzeit bestes Rückrunden-Team

Der furiose Start ins neue Jahr blieb nicht unbemerkt, mehrere Offerten von Top-Teams aus der Region gingen bei Müller ein. Dass er sich gegen hochkarätige Angebote aus höheren Ligen und für den gemeinsamen Weg beim SVB entscheidet, freut Rekus ganz besonders. „Wir sind sehr froh darüber, dass die Arbeit von Stefan Früchte trägt und in der Öffentlichkeit nicht unbemerkt bleibt. Wir wissen, dass wir mit gewissen Vereinen und Angeboten finanziell nicht mithalten können und sind somit umso stolzer, dass sich Stefan weiterhin für unseren gemeinsamen Weg entschieden hat. Wir wollen uns aber auch nicht kleiner machen als nötig. Wir sind seit Jahren als gesamter Verein auf einem guten Weg und wollen uns auch in der Zukunft nachhaltig weiterentwickeln. Wir haben ein sehr großes Vertrauen in die Arbeit von Stefan und seinem Team und sind überzeugt, dass wir mit ihm nicht nur den richtigen fachlichen Trainer, sondern auch den richtigen Menschen an der Seitenlinie stehen haben“, sagt Rekus.

Müller: "Fühle mich hier sehr wohl"

Mit der Vertragsverlängerung schafft der SV Bergfried frühzeitig Planungssicherheit und stellt die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. Zahlreiche Spieler sollen ebenfalls bereits für die neue Spielzeit zugesagt haben. Müller erklärt seine Entscheidung wie folgt: „Der SV Bergfried hat mir nach meiner Zeit in Bergisch Gladbach und einer längeren Pause als Trainer die Chance gegeben, wieder einzusteigen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich fühle mich hier sehr wohl und schätze das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Mein Fokus liegt voll auf meiner Aufgabe hier. Wir haben einen guten Weg eingeschlagen und wollen hier nachhaltig etwas aufbauen – Schritt für Schritt.“