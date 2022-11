SV Bergfried spielt sich in einen Lauf Die Kreisliga-Fußballer aus Steinbüchel siegen ohne Schwierigkeiten in Gremberg-Humboldt.

SSV Leverkusen-Alkenrath – SC Holweide 0:3 (0:2). Über weite Strecken zeigte sich Trainer Rene Klüber mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden, die Punkte aber nahm der Tabellenzweite aus Holweide recht souverän mit. „Wir spielen gut, machen nur leider die Chancen nicht rein. Da war uns der Gegner dann um einiges voraus“, sagte der Coach, dessen Team die ersten Gegentore in der 18. und 23. Minute hinnehmen musste. Nach einer Stunde gelang den Gästen dann noch der Treffer zum 0:3.

SV Gremberg-Humboldt – SV Bergfried Leverkusen 1:6 (0:4). Weiter auf dem Vormarsch befinden sich Bergfrieds Fußballer, die sich beim Abstiegskandidaten keine Blöße gaben. „Offensiv war das schon richtig gut von meiner Truppe. Leider haben wir es einmal mehr nicht geschafft, die Partie ohne Gegentor zu beenden“, betonte Trainer Hannes Diekamp und verwies auf den Gremberger-Ehrentreffer nach exakt einer Stunde. Dank starker Angriffe war das aber zu verschmerzen. René Rekus (5.), Jan Fromke (20.), Sven Wilk (31.) und noch einmal Fromke (41.) sorgten für die nötige Sicherheit. Nach dem 4:1 konnten Kevin Sivakumar (67.) und Torsten Sperlich (73.) noch etwas für das Torverhältnis tun.

SC Schwarz-Weiß Köln – SV Schlebusch II 2:0 (2:0). Beim Tabellenzwölften in Köln war die Reserve des SVS ohne Chance. Die von Alessandro Caligiuri trainierte Mannschaft blieb besonders in der Offensive einiges schuldig. Die Gegentore fielen in der 35. und 43. Minute.