SV Bergfried Leverkusen: „Die Vorrunde war eine Achterbahn" „Ruhe ist ein Stück weit unser Trumpf": SV Bergfried Leverkusen will schnell Punkte für den Klassenerhalt

Der SV Bergfried Leverkusen geht mit gemischten Gefühlen in die Frühjahrsvorbereitung. Nach dem Trainerwechsel am 8. Spieltag, als Stefan Müller (45) die Nachfolge von Hannes Diekamp antrat, hat sich die Lage zwar stabilisiert, doch von Entwarnung kann keine Rede sein. Zum Zeitpunkt der Übergabe stand Bergfried mit fünf Punkten aus sieben Spielen auf einem Abstiegsplatz. Unter Müller sammelte das Team in den verbleibenden Partien neun Zähler und steht nun mit 14 Punkten auf Rang 12 – allerdings nur drei Punkte vor der Abstiegszone.

Müller beschreibt die erste Saisonhälfte als äußerst wechselhaft. „Die Vorrunde war bei Bergfried eine echte Auf-und-Ab-Geschichte – definitiv eine Achterbahn der Leistungen, aber auch der Gefühle“, sagt der Coach rückblickend. Er könne vor allem die Spiele beurteilen, in denen er selbst verantwortlich war, und dort habe seine Mannschaft häufig ordentliche Auftritte gezeigt. „In der Summe haben wir viele gute Spiele gemacht, uns dafür aber hinten raus zu oft nicht belohnt“, so Müller. Ein zentrales Problem war dabei die Chancenverwertung. „Wir haben aus vielen Chancen einfach zu wenig Tore erzielt, und das wird auf diesem Niveau bestraft“, erklärt der Trainer deutlich. Für die Rückrunde sieht er hier einen entscheidenden Ansatzpunkt: „Wir müssen die Chancen, die wir uns erspielen, konsequenter verwerten, um am Ende auch Ertrag mitzunehmen.“ Gleichzeitig fehle es noch an defensiver Stabilität. „Das ist keine Frage einzelner Spieler, sondern eine Aufgabe der gesamten Mannschaft. Wir müssen insgesamt besser gegen den Ball arbeiten, im Verbund kompakter verteidigen und mannschaftlich geschlossener auftreten.“

Müller: "Mit der bisherigen Punktausbeute nicht einverstanden" Dass die erste Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr nun deutlich anspruchsvoller verläuft, überrascht Müller nicht. „Vielleicht liegt das auch daran, dass nach der starken ersten Bezirksliga-Saison unter Hannes Diekamp – mit dem Flow des Aufstiegs – jetzt einfach die Realität eingesetzt hat“, ordnet er ein. Umso wichtiger sei es, gezielt an den erkannten Stellschrauben zu drehen. „Wir wollen uns in der Wintervorbereitung mit jeder Einheit und mit jedem Testspiel weiter verbessern“, betont Müller, auch wenn er klarstellt: „Trotzdem bin ich mit der bisherigen Punkteausbeute nicht einverstanden.“ Ein statistischer Makel sticht besonders hervor: Bergfried ist das einzige Team der Liga ohne Auswärtssieg. Drei Remis und vier Niederlagen stehen in der Fremde zu Buche. Müller selbst hatte diesen Umstand zunächst gar nicht präsent. „Dass wir auswärts bislang noch keinen Sieg geholt haben, war mir ehrlich gesagt so gar nicht bewusst“, sagt er offen. Mit Blick auf die Ergebnisse könne man einzelne Spiele zwar einordnen, dennoch sei klar: „Wir müssen dringend punkten, auch auswärts, um uns von der Abstiegszone zu befreien.“