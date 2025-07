SV Bergatreute verteidigt Titel beim Schussenpokal 2025

Der Schussenpokal 2025 fand seinen traditionellen Höhepunkt mit dem Finaltag in Fronhofen. Bei sommerlichem Wetter erlebten die Zuschauer einen Tag, der sowohl dem Sport als auch dem Ehrenamt gewidmet war. Höhepunkt war der zweite Titelgewinn in Folge für den SV Bergatreute, der sich in einem insgesamt souveränen Turnierverlauf durchsetzte.