SV Bergatreute - TSG Ailingen 0:3 (0:1)



Die TSG ihrerseits wartete geschickt ab, liess den SVB kommen und sich etwas austoben. Nach 20 Minuten hatten dann die Gäste ihre erste Möglichkeit, als SVB-Keeper J. Dorner riskant und etwas zu spät herausgelaufen war. Torjäger D. Di Leo konnte jedoch letztlich kein Kapital daraus schlagen. Doch in der 29. Minute zeigte sich der Routinier abgeklärt: eine Hereingabe spitzelte er am tief per Kopf abwehren wollenden T. Heber vorbei, seinen ersten Abschluß konnte Keeper J. Dorner noch per Fußabwehr parieren. Den Abpraller verwertete Di Leo gedankenschnell und zweikampfstark per Kopf zum 0:1. Nur kurz darauf scheiterte er aus spitzem Winkel am SVB-Keeper. Für den SVB hatte dann Kapitän N. Kölbel noch 2 Aktionen: zuerst zwang er den TSG-Keeper per Freistoß zu einer Flug-Show, dann traf er nach einem Fehlpaß der Gäste die falsche Entscheidung und schloß überhastet ab. Da wäre der SVB in Überzahl gewesen, schade.



Nach der Pause änderte sich nicht viel. Der SVB wollte zwar den Ausgleich, lief jedoch nicht unkontrolliert nach vorne. Die Gäste hielten sich weiter taktisch zurück und lauerten natürlich auf Konter. Kurze Aufregung nach knapp einer Stunde: im Vorfeld einer SVB-Ecke gab es ein Gerangel, kurze Rudelbildung, auch Ersatz-spieler der Gäste waren auf dem Platz. Der nicht immer ganz sichere Schiedsrichter beliess es jedoch bei je einer gelben Karte. Der SVB hatte eine richtig gute Phase, Möglichkeiten für M. Küble und S. Kloos brachten jedoch nichts Zählbares. In der 68. Minute schien dann der Ausgleich fällig, doch D. Berg setzte eine schwierige Direktabnahme ganz knapp vorbei. In der 73. Minute dann die Vorentscheidung: über rechts kamen die Gäste Richtung SVB-Tor, Flanke, Kopfball-Verlängerung, am langen Pfosten netzte J. Hanslik zum 0:2 ein. Der SVB kämpfte jedoch weiter, hatte in der 84. Minute nochmal eine gute Chance durch M. Küble, nach Freistoß-Hereingabe von N. Kölbel. Den abgeblockten Ball nutzten die Gäste dann für einen schulbuchmäßigen, klassischen Konter zum 0:3-Endstand, Torschütze J. Kohler.



Gegen einen vor allem taktisch clever agierenden, effizienten Tabellenführer mußte sich der SVB trotz sehr engagierter Leistung letztlich etwas zu deutlich geschlagen geben. Kopf hoch Jungs.



Aufstellung/Kader:

Jonathan Dorner, Manuel Küble, Giulio Lang, Chris Fleischer (74. Niklas Schmeinck), Tobias Heber (52. Johann Schwarz), Philipp Kloos, Johannes Brauchle (74. Janus Graf), Nikolai Kölbel, David Berg, Tobias Peter, Noah Hecht (62. Simon Kloos)

Bank: TW Bastian Geiger, Tobias Baumann, Florian Klawitter