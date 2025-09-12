SV Bergatreute siegt beim Tabellenführer SV Maierhöfen/Grünenbach

In Eschach entwickelte sich ein intensives Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Der Gastgeber erwischte den besseren Start und ging in der 30. Minute durch Pascal Ungemach mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später war es erneut Pascal Ungemach, der mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 stellte und Eschach scheinbar klar auf die Siegerstraße brachte. In der 62. Minute brachte Andri Orlamaj Lamai seine Mannschaft aus Leutkirch mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Elf Minuten später belohnte Marvin Ringer die Gäste für ihren Einsatz und glich in der 73. Minute zum 2:2 aus. Zu diesem Zeitpunkt schien das Momentum auf Seiten der Gäste zu liegen. Die Schlussphase wurde jedoch zu einem echten Krimi. In der Nachspielzeit schlug der TSV Eschach zurück: David Sprenger erzielte in der 90.+3 Minute das 3:2 und brachte die Heimfans zum Jubeln. Nur zwei Minuten später setzte Louis Lange mit dem 4:2 in der 90.+5 Minute den Schlusspunkt.

Ein Auf und Ab erlebten die Zuschauer beim 2:2 zwischen dem FV Ravensburg II und dem Aufsteiger SV Aichstetten. Kurz vor der Halbzeit brachte Mirza Hodzic die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Doch Silas Bärtle glich in der 53. Minute für Aichstetten aus. Ravensburg II ging in der 66. Minute erneut in Führung, doch Paul Oelhaf traf in der 73. Minute zum 2:2-Endstand. Das Spiel war wegen einer Verletzung länger unterbrochen. --- Heute, 17:30 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach Maierh./Grün SV Bergatreute Bergatreute 0 4 Abpfiff Der bis dato ungeschlagene Spitzenreiter SV Maierhöfen/Grünenbach musste vor heimischem Publikum eine bittere 0:4-Niederlage gegen den SV Bergatreute einstecken. Nico Kölbel verwandelte in der 38. Minute einen Foulelfmeter zur Gästeführung. Nach der Pause legten die Bergatreuter eiskalt nach: Noah Hecht erhöhte in der 57. Minute, nur zwei Minuten später traf Janus Graf zum 0:3. Den Schlusspunkt setzte David Berg in der 79. Minute. Damit musste Maierhöfen/Grünenbach erstmals Federn lassen. --- Heute, 17:45 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 1 0 Abpfiff Im Duell zwischen dem VfL Brochenzell und dem TSV Meckenbeuren war von Anfang an viel Feuer drin. Beide Teams kassierten Gelb-Rote Karten: Elvedin Lekovic musste in der 34. Minute vom Platz, nur wenige Minuten später erwischte es Niels Jansen auf Seiten des TSV. Trotz Unterzahl auf beiden Seiten gelang Daniel Keller kurz vor der Pause der entscheidende Treffer. Mit seinem Tor in der 39. Minute sicherte er Brochenzell den 1:0-Sieg.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Oberzell SV Oberzell SV Weingarten Weingarten



Der SV Oberzell bleibt mit 15 Punkten erster Verfolger von Maierhöfen und will seine Serie fortsetzen. Nach dem knappen 2:1 gegen Ravensburg II wartet nun mit dem SV Weingarten ein Gegner, der am vergangenen Wochenende mit einem 6:1 in Leutkirch aufhorchen ließ. Weingarten hat sich mit acht Punkten auf Rang sieben vorgearbeitet und reist mit Rückenwind an. Für Oberzell ist es ein weiterer Prüfstein im Rennen um die Spitze.



So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen FV Bad Waldsee Bad Waldsee



Die TSG Ailingen feierte zuletzt einen wichtigen 2:0-Sieg in Aichstetten und verschaffte sich Luft. Mit acht Punkten aus sechs Spielen rangiert das Team auf Platz zehn. Der FV Bad Waldsee hingegen wartet nach fünf Partien weiterhin auf den ersten Sieg und steht mit nur zwei Punkten auf dem vorletzten Platz. Für Ailingen bietet sich die Gelegenheit, den positiven Trend fortzusetzen.





Der SV Baindt ist nach dem 3:1 in Meckenbeuren mit zwölf Punkten in der Spitzengruppe angekommen. Vor allem offensiv zeigte sich die Mannschaft zuletzt stark und will diese Serie gegen die SGM Unterzeil/Seibranz ausbauen. Die Gäste haben bislang nur vier Punkte geholt und stehen auf Rang 15. Für Baindt ist ein Sieg Pflicht, um oben dranzubleiben.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk SV Vogt SV Vogt



Schlusslicht Dostluk Friedrichshafen wartet auch nach fünf Spielen weiter auf den ersten Punkt. Mit 4:17 Toren stellt das Team die schwächste Defensive der Liga. Nun kommt mit dem SV Vogt ein Gegner, der mit zehn Punkten auf Rang fünf steht. Für Dostluk wird es ein schweres Unterfangen, ausgerechnet gegen ein Spitzenteam die Wende zu schaffen.



