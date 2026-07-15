SV Bergatreute glänzt mit Kantersieg beim Schussenpokal

– Foto: Simon Reichle

Am heutigen Mittwoch bot der Schussenpokal im Herrman Gropper Sportpark im Rahmen des 70-jährigen Vereinsjubiläums des SV Wolpertswende packenden Fußball. Während der SV Bergatreute ein wahres Torfestival feierte, setzte sich der SV Reute in einem umkämpften Achtelfinale knapp durch.

Spielfreude und Torrausch im ersten Achtelfinale

Der SV Bergatreute präsentierte sich am heutigen Mittwoch in glänzender Spielfreude und feierte einen hochverdienten Einzug in die nächste Runde. Im Achtelfinale bezwang die Mannschaft den SV Haisterkirch deutlich mit 6:0. Die Weichen für diesen Erfolg stellte Noah Hecht bereits in der 3. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Giulio Lang erhöhte in der 18. Minute auf 2:0, ehe erneut Noah Hecht in der 33. Minute das 3:0 nachlegte. Das vierte Tor der Partie fiel in der 37. Minute zum 4:0-Zwischenstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Team hungrig: Noah Hecht schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 5:0 weiter in die Höhe, bevor Anton Hoh in der 72. Minute den Endstand von 6:0 markierte.

Kampfgeist und Erlösung beim knappen Erfolg

Ein völlig anderes, aber nicht minder emotionales Bild bot sich im zweiten Achtelfinale des Tages. Der SV Reute und die SG TSV Bodnegg/Grünkraut lieferten sich ein zähes und intensiv geführtes Duell auf Augenhöhe. Am Ende jubelte der SV Reute über einen hart erkämpften 1:0-Sieg. Die Erlösung brachte Piet Henle, der in der 34. Minute das entscheidende Tor zum 1:0 erzielte und seiner Mannschaft damit den Einzug ins Viertelfinale sicherte.

Spannung pur vor den morgigen Duellen

Am morgigen Donnerstag, den 16. Juli 2026, geht das Turnier mit den verbleibenden Achtelfinalspielen im Herrman Gropper Sportpark weiter. Um 17:45 Uhr stehen sich der SV Weingarten und der SV Mochenwangen gegenüber. Direkt im Anschluss um 19:15 Uhr kämpfen der SV Horgenzell und die SG Aulendorf um die letzten Tickets für die nächste Runde. Der gastgebende SV Wolpertswende freut sich im Rahmen des 70-jährigen Vereinsjubiläums, das vom 13. Juli bis zum 19. Juli 2026 stattfindet, auf weiteren spannenden oberschwäbischen Spitzenfußball.

Der Fahrplan für das Viertelfinale am Samstag

Das Viertelfinale am Samstag, den 18. Juli 2026, verspricht packende Begegnungen über eine Spielzeit von 80 Minuten. Das Programm startet um 11 Uhr mit der Partie zwischen dem SV Baindt und der SGM Blitzenreute/Mochenwangen. Um 12:30 Uhr folgt das Aufeinandertreffen der SG Baienfurt und des SC Michelwinnaden. Um 15:30 Uhr spielen die Gewinner des fünften und sechsten Achtelfinals gegeneinander, ehe um 17 Uhr das Duell zwischen den Siegern des siebten und achten Achtelfinals den Turniertag abrundet.

Entscheidung und Pokalträume am Sonntag

Der sportliche Höhepunkt und große Finaltag bricht am Sonntag, den 19. Juli 2026, an. Die Halbfinals werden über eine Spielzeit von 60 Minuten ausgetragen. Um 11 Uhr treffen im ersten Halbfinale die Gewinner des ersten und zweiten Viertelfinals aufeinander, gefolgt vom zweiten Halbfinale um 12:15 Uhr zwischen den Gewinnern des dritten und vierten Viertelfinals. Das Spiel um Platz 3 wird um 13:30 Uhr angepfiffen und hat eine Spielzeit von 10 Minuten. Das große Finale um den Schussenpokal, das ebenfalls über eine Spielzeit von 60 Minuten geht, startet schließlich um 16:30 Uhr mit dem Duell der beiden Halbfinalsieger.