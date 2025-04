SV Bedersdorf-Düren II – FV Stella Sud Saarlouis II 7:0 (2:0)

So., 06.04.2025, 13:15 Uhr

Zur Führung bedurfte es eines Strafstoßes: Paul Stoll wurde im Strafraum gefoult, und Robin Forth verwandelte den fälligen Elfmeter mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte zum 1:0.

Gegen den Tabellenvorletzten aus der Kreisstadt tat sich unser Reserveteam zunächst überraschend schwer. Obwohl das Spielgeschehen fast ausschließlich in eine Richtung lief, blieben klare Torchancen Mangelware.

Nach rund einer halben Stunde erhöhten wir auf 2:0. Ein sehenswerter Angriff über die rechte Seite landete bei Lukas Ehl, der den Ball flach in den Strafraum spielte. Matthias Schneider ließ clever passieren und Simon Tröster vollendete zur verdienten Pausenführung.

Unser Keeper blieb an diesem Sonntag nahezu beschäftigungslos.

Zwei Minuten nach seiner Einwechslung kombinierte sich Sascha Stajnko im Doppelpass mit Simon Tröster in den Strafraum und erzielte mit seinem ersten Saisontor das 5:0. In der 89. Minute schnürte Stajnko mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den Doppelpack zum 6:0, ehe Robin Heck nur eine Minute später den Schlusspunkt zum 7:0-Endstand setzte.