– Foto: Meiki Graff

SV Bedburg-Hau will Fans begeistern Der Neuling in der Kreisliga B hat ein Ziel: Er will schönen Fußball spielen.

Es war eine Saison für die Rekordbücher, die Meister SV Bedburg-Hau in der Gruppe eins der Kreisliga C Kleve/Geldern Ende Mai abgeschlossen hat. Das Team gewann 27 seiner 28 Partien und leistete sich nur beim 1:1 im Derby beim am Ende klar abgeschlagenen Verfolger SGE Bedburg-Hau III einen Punktverlust. Die Mannschaft erzielte dabei bemerkenswerte 221 Treffer. Und der souveräne Meister hatte in Patrick Janssen (60) und Hogir Adar (58) zwei herausragende Torjäger in seinen Reihen. Keine Frage, die Zuschauer wurden bei den Spielen der SV Bedburg-Hau verwöhnt.

Punktuell verstärkt Und so soll es jetzt eine Klasse höher weitergehen. Denn Trainer Sascha Lousée macht nicht das, was Trainer von Aufsteigern fast schon reflexartig tun. Sein Ziel ist nicht der Klassenerhalt. Er will, dass seine Mannschaft weiter Spektakel auf dem Platz bietet, auch wenn es natürlich vollkommen ausgeschlossen ist, dass Torfestivals weiter an der Tagesordnung sein werden. Aber Lousée sagt: „Wir wollen schönen Fußball spielen.“

Dafür wurde sein Team, das keinen Stammspieler verloren hat, noch einmal verstärkt. Torhüter Luca Schiff (TuS Kranenburg), Fabian Verfürth (Fortuna Keppeln), Mohammed Miri (1. FC Kleve III), Attila Balint (Uedemer SV), Derek Smittenberg (früher SSV Reichswalde), Anas Yamani und Pepijn Gal (beide eigene Jugend) wechselten zur Antoniterstraße. „Ich bin mit den Neuzugängen zufrieden, von denen sich sogar einige selbst gemeldet haben, weil sie bei uns spielen wollten“, sagt der 52-jährige Lousée, der in seine vierte Saison beim B-Liga-Neuling geht. Er wird von Co-Trainer Olrik Weber und Fitnesstrainer Dominik Mengel unterstützt.