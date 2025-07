SV Bedburdyck-Gierath: Mit zwei Mannschaften in der Kreisliga B

Es läuft prächtig. – Foto: Sascha Köppen

Das Aufstiegsrennen in der Kreisliga C, Gruppe 2, war so eng, dass es sogar in die Saisonverlängerung ging. Nachdem sich der SV Rosellen II souverän die Meisterschaft sicherte, lieferten sich der SV Bedburdyck/Gierath II und der SV Hemmerden ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz.

Beide Mannschaften beendeten die Saison mit 40 Punkten, weshalb der Aufsteiger in zwei Entscheidungsspielen ermittelt wurde. Der SV Bedburdyck/Gierath II konnte beide Partien mit 1:0 gewinnen und sicherte sich somit den Aufstieg. „Die zwei zusätzlichen Spiele haben nochmal viel Kraft gekostet, umso glücklicher sind wir jetzt über den Aufstieg“, so Erfolgscoach Holger Bister. Die Zweitvertretung des SV Bedburdyck/Gierath spielt damit in der kommenden Saison genauso wie die Erste Mannschaft in der Kreisliga B. Damit es zu keiner Wettbewerbsverzerrung kommen kann, werden beide Mannschaft wie gewohnt in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Für den Verein ist es ein großer Erfolg, mit zwei Teams in der Kreisliga B vertreten zu sein. „Der gesamte Verein hat sich riesig gefreut. An der Mannschaftsstruktur wird sich durch die neue Situation aber nichts ändern. Unser Team bleibt zusammen“, stellt Bister klar.

Für SV Bedburdyck/Gierath läuft es prächtig Der Aufstiegstrainer kennt den Verein in- und auswendig: 1980 begann er das Fußballspielen beim SV Bedburdyck/Gierath. Nach vielen Jahren als aktiver Spieler stieg Bister als Trainer seines Sohnes in den Jugendbereich ein. Als er 2022 seine A-Jugend in den Seniorenbereich verabschiedete, legte der Coach eine Pause ein.