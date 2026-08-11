SV Bedburdyck-Gierath: Aufsteiger verspürt Rückenwind

Der Sieg im Kreispokal gegen die SVG Grevenbroich hat dem SV Bedburdyck-Gierath Lust auf mehr gemacht. 9:0, ein überzeugender Auftritt – doch Trainer Lukas Baumann weiß, dass sich seine Mannschaft davon nichts kaufen kann. Nach einem kurzen Sommer und vielen Ausfällen gilt es für den Aufsteiger nun, die letzten Baustellen vor dem Start in die Kreisliga A zu schließen.
Zehn neue Spieler müssen möglichst schnell ihren Platz in der Mannschaft finden. „Die Mannschaft muss erst zusammenwachsen und die Neuen sich an unsere Art, Fußball zu spielen, gewöhnen“, sagt Baumann. Dazu kommt die körperliche Arbeit. „Natürlich gehört auch die Kondition dazu.“
Trotz vieler Ausfälle sieht der Trainer seine Mannschaft auf einem guten Weg. „Das 9:0 im Pokal hat gezeigt, dass wir schon einiges richtig machen.“ Vor allem im Offensivspiel gefällt ihm, was er bislang gesehen hat. „Im vorderen Drittel klappt schon viel. Die Jungs vorne sind heiß.“
Der Sommer war kurz, dazu kamen Urlaube und einige Verletzungen. Deshalb musste Baumann immer wieder improvisieren. „Wir haben auf einigen Positionen rotiert.“ Vor allem defensiv sieht der Trainer noch Luft nach oben. „Da müssen wir an den Abläufen noch arbeiten, damit wir in der Liga gut stehen.“ Insgesamt sei noch „einiges an Arbeit“ nötig. „Da müssen wir noch eine Schippe drauflegen.“
Die Eingewöhnung läuft bislang ohne größere Probleme. „Die integrieren sich gut“, weiß Baumann. Allerdings standen verletzungsbedingt noch nicht alle Neuzugänge gemeinsam auf dem Platz. Vier Spieler rückten aus der eigenen Jugend auf, vier weitere kehrten nach Gierath zurück. „Da ist die Anlaufzeit natürlich nicht so groß. Die machen das alle super“, meint der Coach.
„Das ist schwer zu sagen“, meint Baumann. Der Klassenerhalt sei das Mindestziel. Gleichzeitig will sich der Aufsteiger nicht kleiner machen als nötig. „Wir wollen unser Maximum herausholen, ohne zu wissen, was das ist.“ Sollte sich im Laufe der Saison mehr ergeben, will sich Gierath nicht verstecken. „Wenn wir unter die Top 6 kommen können, geben wir uns nicht mit weniger zufrieden.“ Als Topfavoriten nennt Baumann den SV Rosellen, den FC Delhoven und den SV Glehn. Außerdem traut er dem FC Straberg eine gute Saison zu: „Deren Offensive ist nicht zu unterschätzen.“