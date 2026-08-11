SV Bedburdyck-Gierath: Aufsteiger verspürt Rückenwind Die Truppe aus Jüchen muss sich als Neuling in der Kreisliga A noch finden. von RP / Sophie Rhine · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Gierath will sich schnell zurecht finden – Foto: Hans Friedhoff

Der Sieg im Kreispokal gegen die SVG Grevenbroich hat dem SV Bedburdyck-Gierath Lust auf mehr gemacht. 9:0, ein überzeugender Auftritt – doch Trainer Lukas Baumann weiß, dass sich seine Mannschaft davon nichts kaufen kann. Nach einem kurzen Sommer und vielen Ausfällen gilt es für den Aufsteiger nun, die letzten Baustellen vor dem Start in die Kreisliga A zu schließen.

Was ist das Ziel der Vorbereitung? Zehn neue Spieler müssen möglichst schnell ihren Platz in der Mannschaft finden. „Die Mannschaft muss erst zusammenwachsen und die Neuen sich an unsere Art, Fußball zu spielen, gewöhnen“, sagt Baumann. Dazu kommt die körperliche Arbeit. „Natürlich gehört auch die Kondition dazu.“ Was lief bisher gut? Trotz vieler Ausfälle sieht der Trainer seine Mannschaft auf einem guten Weg. „Das 9:0 im Pokal hat gezeigt, dass wir schon einiges richtig machen.“ Vor allem im Offensivspiel gefällt ihm, was er bislang gesehen hat. „Im vorderen Drittel klappt schon viel. Die Jungs vorne sind heiß.“

Was läuft bisher noch nicht so gut? Der Sommer war kurz, dazu kamen Urlaube und einige Verletzungen. Deshalb musste Baumann immer wieder improvisieren. „Wir haben auf einigen Positionen rotiert.“ Vor allem defensiv sieht der Trainer noch Luft nach oben. „Da müssen wir an den Abläufen noch arbeiten, damit wir in der Liga gut stehen.“ Insgesamt sei noch „einiges an Arbeit“ nötig. „Da müssen wir noch eine Schippe drauflegen.“ Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Die Eingewöhnung läuft bislang ohne größere Probleme. „Die integrieren sich gut“, weiß Baumann. Allerdings standen verletzungsbedingt noch nicht alle Neuzugänge gemeinsam auf dem Platz. Vier Spieler rückten aus der eigenen Jugend auf, vier weitere kehrten nach Gierath zurück. „Da ist die Anlaufzeit natürlich nicht so groß. Die machen das alle super“, meint der Coach.