SV Bayerdilling startet mit Unentschieden in der Kreisklasse

SVB : SC Ried 2:2 (1:1)



Bereits in der ersten Minute ein guter Angriff für den Aufsteiger, aber Coach Massimilliano Porcari drosch den Ball knapp neben das Tor. Direkt im Gegenzug dann die kalte Dusche, als Yldirim Zenginsam aus dem Gewühl heraus im Strafraum zum 0:1 einschob. In der 5. Minute wurde dann Flo Müller bedient und schloss ins Tor ab. Beim Zuspiel befand er sich allerdings leicht im Abseits, so dass der Treffer nicht zählte. In der 10. Minute klärte der Gästekeeper dann einen Porcari-Freistoß zur Ecke. Im Anschluss an diese kam der Torwart gerade noch an eine Kopfballverlängerung ran. Kurz darauf klärte SVB-Keeper Jan Sprater einen Ball von SC-Kapitän Hans Burger. Im Anschluss war er wieder im Focus und klärte in einer Aktion 2x stark gegen die Gästestürmer. Vorne der nächste gute SVB Angriff, Porcari legte auf Simon Gietl zurück, der von der Strafraumgrenze nur die Latte traf. Bei einem weiteren guten SVB-Angriff war der Abschluss von Jojo Gröger kein Problem für den Torwart. In der 25. Minute hatten die Heimfans schon den Torschrei auf den Lippen, aber Gröger verpasste einen Querpass nur knapp freistehend vor der Linie am bereits geschlagenen Rieder Torwart Simon Heindl. Die Gäste kamen immer wieder gefährlich nach Vorne, aber die Abwehr um Matze Krüger und Andi Förg war auf der Höhe. In der 34. Minute hatte die Heimelf Glück, als wiederum Yldirim Zenginsam aus halblinger Position freistehend am Tor vorbei schoss. Bei einem weiteren Angriff wurde Procari im Strafraum von den Beinen Geholt, der Pfiff des guten Schiedsrichters blieb allerdings aus. Im Anschluss parierte SC-Keeper Simon Heindl einen Freistoß stark zur Seite. In der 38. Minute dann der verdiente 1:1 Ausgleich. Nach einem Eckball schoss Massimilliano Porcari den Ball unhaltbar ins Kreuzeck. Mit dem Unentschieden ging es dann in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel direkt gleich wieder ein Tor für die Gäste. Nach einem Eckball stand SC-Spielertrainer Alexander Egen frei und köpfte unhaltbar zum 1:2 ein. Das Spiel war jetzt nicht mehr ganz so flott wie in Halbzeit 1 und mit wenig Höhepunkten. Erst in der 66. Minute ein SVB-Abschluss links am Tor vorbei. In der 72. Minute dann ein klasse Steckpass von Flo Müller auf Porcari, der den Gästekeeper umkurvte und zum 2:2 ausglich. Nur wenig später ein weiterer guter Angriffe vom SVB, aber ein Querpass vor dem leeren Tor fand keinen Abnehmer. In einer hektischen Schlussphase gab es dann in der Nachspielzeit nochmal einen Freistoß für Bayerdilling, die Hereingabe wurde dann allerdings geklärt, somit blieb es beim 2:2 Unentschieden.

Quelle: SVB Homepage