SV Bayerdilling mit klarem Sieg gegen Ehekirchen 2

SVB : FC Ehekirchen 2 5:2 (2:1)

Die Heimelf war von Beginn an gut im Spiel. Die erste richtige Torchance hatte man allerdings erst in der 18. Spielminute. Diese führte gleich zur 1:0 Führung. Andi Förg setzte sich über Rechts schön durch ud brachte den Ball scharf in den Strafraum. Hier stand Massi Porcari genau richtig und traf flach zur Führung. Im Gegenzug war ein FCE-Abschluss kein Problem für SVB-Torwart Jan Sprater. In der 22. Minute dann ein Angriff der Gäste. Matthias Rutkowski konnte nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Luis Gschwender sicher zum 1:1. Im direkten Gegenzug beinahe wieder die Führung für den SVB, aber ein Abwehrspieler klärte gerade noch vor dem einschussbereiten Flo Müller. Hinten hatte man Glück. dass ein Flachschuss knapp rechts am Tor vorbei ging. Wenig später hatte man wiederum Glück, als Kapitän Fabian Werner gerade noch auf der Linie retten konnte. Nach einer guten halben Stunde dann ein Schockmoment für Bayerdilling. Keeper Jan Sprater knickte um um musste behandelt werden, konnte nach längerer Behandlungspause aber weiter machen. Im Anschluss eine Großchance für den Aufsteiger. Jojo Gröger und Massi Porcari gingen alleine auf den Gästetorwart, der Querpass war allerdings zu ungenau, somit blieb es beim Unentschieden. 5 Minuten vor der Pause wurde dann Porcari vom Gästekeeper von den Beinen geholt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum 2:1. Kurz darauf wieder ein Angriff über links, aber der Spielertrainer schoss aus spitzem Winkel knapp über das Tor. Mit dem Pausenpfiff dann die nächste Riesen-Torchance für den SVB, aber Flo Müller verfehlte nach einem Querpass das leere Tor.

Gleich nach Wiederbeginn ein gefährlicher Eckball der Gäste, der jedoch nichts einbrachte. Kurz darauf ging Porcari allein auf den FCE-Torwart Ahmetaj zu, aber dieser klärte stark aus kurzer Entfernung. Auf der Gegenseite dribbelte sich Matthias Rutkowski schön durch, der Abschluss war dann kein Problem für den Sprater. Eine Minute später hatte der SVB-Keeper Glück, als ein weiterer Gästeangriff knapp neben den Kasten ging. Ehekirchen drängte jetzt auf den Ausgleichstreffer, aber die Abwehr um Jonas Roger hielt dieser Phase der Partie stand. In der 68. Minute bediente dann der eingewechselte Julian Lenk Porcari mustergültig in die Schnittstelle, den folgenden Querpass verwertete Flo Müller zum 3:1. Eine Unachtsamkeit im Mittelfelf führte dann zum 3:2 Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß war Simon Rembold zur Stelle und staubte ab. In der 77. Minute erhöhte dann Porcari mit einen sehenswerten Alleingang zum 4:2. Nur eine Zeigerumdrehung später wurde Jojo Gröger mustergültig geschickt und traf platziert zum 5:2. Weitere teilweise sehr gute Abschlussmöglichkeiten lies man ungenutzt, so dass dies auch den Endstand bedeutete.

