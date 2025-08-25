SV Bayerdilling 2 missglückt die Generalprobe

SVB 2 : VfR Foret 1:5 (1:1)

Gegen den A-Klassisten war man zu Beginn zwar gut im Spiel, trotzdem gingen die Gäste mit dem ersten Angriff in Führung. Kerim Er bekam einen Pass durch die Schnittstelle, ging allein auf SVB-Torwart Tobi Hofgärtner zu und schob überlegt zum 0:1 ein. Ein schöner Distanzschuss von SVB-Kapitän Robin Hilz senkte sich knapp über der Latte auf das Tornetz und hinten klärte man gerade noch nach einem Abspielfehler in der Hintermannschaft. Die größte Chance zum Ausgleich hatte dann Bilal El Malah, der den Ball knapp neben das Tor setzte. In der 22. Minute bediente Tobi Maier wiederum Bilal El Malah stark, aber dieser scheiterte am Gästekeeper. Nur eine Zeigerumdrehung später wurde Markus Braun gerade noch vom Verteidiger gestoppt. Nach einer halben Stunde ein guter Angriff über Patrick Berger, aber beim Querpass kam der Torhüter vor dem mitgelaufenen Markus Braun an den Ball. Auf der anderen Seite ein Schuss von der 16-er Linie an die Oberkante der Latte. In der 39. Spielminute dann der 1:1 Ausgleich. Bastian Meixner war aufgerückt und setzte sich an der rechten Strafraumkante gegen den herauslaufenden Torwart durch und lupfte den Ball gekonnt ins leere Tor. Kurz vor der Halbzeit fast das 2:1, aber eine Direktabnahme von Marcel Pest wurde kurz vor der Linie von einem Verteidiger abgewehrt. In der Nachspielzeit bewahrte dann Tobi Hofgärtner sein Team vor dem Rückstand, als er im 1 gegen 1 gegen den Angreifer Sieger blieb.

Nach der Pause musste man den erneuten Rückstand durch einen Dreifachschlag verkraften. Erst gelang Paul Nechita das 1:2, als er den Ball ins lange Eck schob. Nur 2 Minuten später das 1:3 für den VfR, als Dogukan Ümmet durch die Mitte in den Strafraum eindrang und einschoss. Wiederum nur 2 Minuten später dann gar das 1:4 für Foret, als Yusuf Aktürk einen Abspielfehler in der SVB Hintermannschaft eiskalt ausnutze. Vorne hatte dann Tobi Maier aus aussichtsreichter Entfernung die Chance zum Anschlusstreffer, aber der Abschluss kam genau auf den Gästekeeper. Wenig später schoss dann Xaver Scherer über das Tor. 10 Minuten vor dem Ende dann das 1:5, als wiederum Dogukan Ümmet freistehend den Ball in die Maschen drosch. Kurz vor dem Ende gab es dann noch einen strittigen Elfmeter für die Gäste, den der Schütze allerdings an die Latte schoss. Mit dem Schlusspfiff ging denn noch ein langgezogener Freistoß von Deniz Güven neben das Tor.