SV Bawinkel zieht Nachwuchsspieler hoch

Der SV Bawinkel setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Zur Saison 2026/2027 gehört Theo Heskamp fest zum Seniorenbereich des Vereins und verstärkt künftig das Mittelfeld der Grün-Weißen.

Der SV Bawinkel vermeldet eine personelle Weichenstellung für die Zukunft: Theo Heskamp wechselt zur Saison 2026/2027 aus der A-Jugend in den Seniorenbereich. Der Mittelfeldspieler bleibt dem Verein damit treu und setzt seinen sportlichen Weg weiterhin in Grün-Weiß fort.

Schritt aus der A-Jugend zu den Senioren

Mit dem Übergang in den Seniorenbereich wird Heskamp künftig das Mittelfeld des SV Bawinkel verstärken. Der Verein begrüßt den Nachwuchsspieler offiziell im Herrenbereich und zeigt sich erfreut darüber, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen.

Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Emsländer Amateurfußball und darüber hinaus so los ist? Wer stolpert, wer zaubert, wer Geschichten schreibt, die sonst keiner erzählt?

Dann denk wie ein schlauer Sechser: keine Harakiri-Dribblings, kein Stress - spiel den einfachen, genialen Pass.

Folg einfach unserem WhatsApp-Kanal! Da bekommst du alles direkt auf den Fuß: Lokalsport pur, keine Social-Media-Grätschen, null Gelaber, dafür jede Menge Herzblut, Emotionen und Provinzfußball zum Verlieben.

➡️ Einmal rüberklicken und Teil der Mannschaft werden! ⬅️

Du willst schneller über FuPa News informiert werden? Dann folge uns auf dem WhatsApp-Kanal von #AusLiebeZumFußball oder du möchtest was loswerden zum Themen Amateurfußball (Bilder, Video oder Neuigkeiten) loswerden dann schreib uns über WhatsApp 015257354294