SV Bawinkel im Schlüsselspiel gegen den SV Langen

An das Hinspiel wird sich der SV Langen ungerne zurückerinnern. Damals reichte zweimal eine Führung nicht aus, um den SV Bawinkel zu schlagen. Vor allem der Platzverweis rund zehn Minuten vor Schluss und der darauf folgende 2:2-Ausgleichtreffer der Gäste tat richtig weh. Im nun anstehenden Rückspiel ist es für den Tabellenachten also auch die Möglichkeit auf Wiedergutmachung. Mittlerweile trennen die beiden Mannschaften stolze zehn Punkte, was klar macht, wie ungemütlich die Tabellensituation für die Grün-Weißen ist. Dabei dürften die Gastgeber reichlich Rückenwind mit aus der letzten Partie bringen. In einem furiosen Heimspiel gelang es dort einen 0:3-Rückstand gegen die Reserve von Vorwärts Nordhorn aufzuholen und damit einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf zu sammeln. Klar ist aber auch, dass es größere Ausbeuten braucht, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Die Chance dafür gibt es am Mittwochabend um 20:00 Uhr.