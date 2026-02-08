SV Bavenstedt verlängert mit Kapitän Sven Reimann bis 2027

– Foto: Instagram: wirsindbav

Der SV Bavenstedt setzt weiterhin auf Kontinuität und Erfahrung: Kapitän Sven Reimann bleibt dem Landesligisten auch über die laufende Saison hinaus erhalten. Der 32-Jährige verlängerte seinen Vertrag und wird somit mindestens bis Sommer 2027 das Trikot des Vereins tragen. Für Reimann bedeutet dies zugleich die 14. Saison beim SVB.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2012 ist Reimann eine feste Größe im Team und zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des Vereins. In der Landesliga absolvierte der Defensivspieler bislang 169 Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore. Auch in der laufenden Spielzeit gehört er weiterhin zu den Stammkräften: In 14 Ligaspielen kam der Kapitän regelmäßig zum Einsatz, blieb dabei jedoch ohne Torbeteiligung.

Sportdirektor Darius Schwientek betonte die Bedeutung des Routiniers für Mannschaft und Verein: „Er ist als Kapitän für uns unheimlich wichtig, weil er nicht nur auf dem Platz seine Leistung bringt und sportlich ein wichtiger Faktor ist, sondern auch außerhalb immer wieder mit anpackt. Ich freue mich deshalb sehr, dass er uns bis Sommer 2027 erhalten bleibt.“