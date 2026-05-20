SV Bavenstedt verlängert Leihe mit Max Wasl

– Foto: Sascha Drenth

Der Landesligist SV Bavenstedt hat auf Instagram bekanntgegeben, dass Max Wasl weiterhin für den Verein spielen wird. Der 19-jährige Angreifer, der vom Oberligisten VfV Borussia 06 Hildesheim ausgeliehen ist, bleibt damit auch in der kommenden Saison per Leihe beim SVB.

Für Wasl wird es das zweite Herrenjahr in Bavenstedt. In der laufenden Saison kam der Stürmer bislang auf 28 Einsätze und erzielte acht Tore.

Sportdirektor Darius Schwientek zeigte sich erfreut über die weitere Zusammenarbeit. Auf dem Instagram-Kanal des Vereins erklärte er: „Von unserem Projekt konnten wir Max auch für die kommende Spielzeit überzeugen, das ihm nicht nur eine optimale Plattform bietet, um weiterhin intensive Spielpraxis zu sammeln, sondern auch ideale Voraussetzungen für seine sportliche und persönliche Weiterentwicklung schafft. Wir freuen uns sehr, dass Max in der kommenden Saison wieder in der LÖSEKE-Arena auf Torejagd geht.“