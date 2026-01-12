Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Markus Becker
SV Bavenstedt holt Titel bei den Sonnentaler Hallenmasters 2026
Nach einer dominanten Gruppenphase entscheidet der SV 1946 Bavenstedt auch das einzige Endspiel des Turniers für sich und gewinnt das Herrenturnier der Sonnentaler Hallenmasters.
Bereits in der Vorrunde ließ der SV 1946 Bavenstedt keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle. In Gruppe A gewann das Team alle drei Begegnungen und schloss die Gruppenphase mit makelloser Bilanz ab. Dem 3:0 gegen den TuS Hasede 1928 folgte ein deutlicher 5:1-Erfolg über den SC Drispenstedt 1911. Auch das abschließende Gruppenspiel gegen den TSV Giesen 1911 ging mit 3:1 an Bavenstedt.
Mit einem Torverhältnis von 11:2 und neun Punkten setzte sich der SV 1946 souverän an die Spitze.
Spannung in Gruppe B
In Gruppe B entwickelte sich ein enges Rennen um den Gruppensieg. Der SV Türk Gücü Hildesheim behauptete sich mit sieben Punkten und nur zwei Gegentoren an der Spitze. Der FSV Algermissen folgte mit fünf Zählern. Mehrere Begegnungen waren hart umkämpft, darunter das torlose Remis zwischen Algermissen und Türk Gücü im letzten Gruppenspiel.
SC Harsum und TuSpo Lamspringe präsentierten sich kämpferisch, mussten sich aber mit den hinteren Plätzen begnügen.
Direkt ins Endspiel
Ein besonderes Turnierformat prägte die Sonnentaler Hallenmasters 2026: Nach Abschluss der Gruppenphase gab es nur noch ein einziges Entscheidungsspiel. Die beiden Gruppensieger – SV 1946 Bavenstedt und SV Türk Gücü Hildesheim – standen sich direkt im Finale gegenüber.
Dort bestätigte Bavenstedt seine über das gesamte Turnier gezeigte Dominanz und entschied auch dieses letzte Spiel für sich. Mit strukturierter Spielanlage, hoher Effizienz und defensiver Stabilität sicherte sich der SV 1946 den Turniersieg.