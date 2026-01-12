SV Bavenstedt holt Titel bei den Sonnentaler Hallenmasters 2026

Mit einem Torverhältnis von 11:2 und neun Punkten setzte sich der SV 1946 souverän an die Spitze.

Spannung in Gruppe B

In Gruppe B entwickelte sich ein enges Rennen um den Gruppensieg. Der SV Türk Gücü Hildesheim behauptete sich mit sieben Punkten und nur zwei Gegentoren an der Spitze. Der FSV Algermissen folgte mit fünf Zählern. Mehrere Begegnungen waren hart umkämpft, darunter das torlose Remis zwischen Algermissen und Türk Gücü im letzten Gruppenspiel.