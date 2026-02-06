SV Bavenstedt bindet vier Leistungsträger

Der SV Bavenstedt treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison in der Landesliga Hannover frühzeitig voran und hat nach eigenen Angaben vier weitere Zusagen aus dem aktuellen Kader erhalten. Wie der Verein in einem Instagram-Beitrag mitteilte, verlängerten Florian Sarstedt, Noah Warneboldt, Sandro Padial und Tristan Heine ihre Verträge über die laufende Spielzeit hinaus.
Die Botschaft ist klar: Der SVB setzt auf Kontinuität – und auf eine Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Sportdirektor Darius Schwientek wird im Vereinsstatement mehrfach zitiert und ordnet die Verlängerungen als wichtigen Baustein für die sportliche Ausrichtung ein.
Den prominentesten Fixpunkt stellt dabei Innenverteidiger Florian Sarstedt dar. Der 29-Jährige ist seit dem Sommer 2021 fester Bestandteil der Mannschaft und hat sich nach Vereinsangaben über 129 Landesligaspiele hinweg als Stammkraft etabliert. Schwientek bezeichnet Sarstedt als „zentralen Pfeiler des Kaders“ und betont, wie wichtig dessen Beständigkeit für das Team sei. Dass der SVB auch in der kommenden Saison auf Sarstedts Dienste bauen kann, wird im Verein entsprechend als wichtiger Schritt gewertet.
Neben der Erfahrung setzt Bavenstedt zugleich auf die Perspektive. Besonders deutlich wird das bei Noah Warneboldt, der im Sommer 2025 aus der U19 des JFV Flenithi Süd nach Bavenstedt gewechselt war. Der 19-Jährige kam in seinem ersten Herrenjahr bereits auf 16 Einsätze in der Hinrunde und erzielte dabei fünf Tore. Für einen Spieler, der erst seit wenigen Monaten im Herrenbereich angekommen ist, sind das Werte, die aufhorchen lassen.
Der Verein hebt zudem hervor, dass Warneboldt von Sportnews Hildesheim zum „Rookie des Jahres 2025“ gewählt wurde. Schwientek beschreibt den Mittelfeldspieler als dynamischen Antreiber, physisch robust, technisch versiert und mit Qualitäten im Abschluss. Vor allem die schnelle Integration in den „jungen Kader“ wird dabei als Argument für die langfristige Bindung genannt.
Auch auf den Außenbahnen will Bavenstedt den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Flügelspieler Sandro Padial, im vergangenen Sommer vom FC Eldagsen gekommen, bleibt ebenfalls an Bord. Der 25-Jährige absolvierte in der aktuellen Saison laut Vereinsangaben vierzehn Ligaspiele und erzielte dabei sechs Treffer. Besonders hervorgehoben wird sein Doppelpack beim Derbysieg gegen den SV Newroz – eine Szene, die im Beitrag als prägendes Moment seiner bisherigen Spielzeit dargestellt wird.
Schwientek verweist bei Padial auf dessen Schnelligkeit und Stärken im Umschaltspiel. Zudem hebt er die Tiefenläufe des Offensivspielers hervor, die dem Bavenstedter Angriff eine zusätzliche Dimension geben sollen. Der Verein deutet damit an, dass Padial nicht nur als Scorer, sondern auch als strukturelles Element in der Spielanlage betrachtet wird.
Den Abschluss der Verlängerungen bildet Tristan Heine, der in Bavenstedt als verlässlicher Faktor im Mittelfeld gilt. Der 26-Jährige absolvierte in der laufenden Saison nach Vereinsangaben alle siebzehn Spiele und erzielte dabei ein Tor. Mit insgesamt 133 Landesligapartien zählt Heine zu den Routiniers im Kader. Schwientek hebt insbesondere dessen Einfluss auf dem Platz und die „vorbildliche Einstellung“ hervor – sowohl im Training als auch während der Spiele.