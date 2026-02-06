SV Bavenstedt bindet vier Leistungsträger Sarstedt, Warneboldt, Padial und Heine verlängern – Sportdirektor Schwientek betont Tempo im Kader von red · Heute, 17:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Bavenstedt

Der SV Bavenstedt treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison in der Landesliga Hannover frühzeitig voran und hat nach eigenen Angaben vier weitere Zusagen aus dem aktuellen Kader erhalten. Wie der Verein in einem Instagram-Beitrag mitteilte, verlängerten Florian Sarstedt, Noah Warneboldt, Sandro Padial und Tristan Heine ihre Verträge über die laufende Spielzeit hinaus.

Die Botschaft ist klar: Der SVB setzt auf Kontinuität – und auf eine Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Sportdirektor Darius Schwientek wird im Vereinsstatement mehrfach zitiert und ordnet die Verlängerungen als wichtigen Baustein für die sportliche Ausrichtung ein. Den prominentesten Fixpunkt stellt dabei Innenverteidiger Florian Sarstedt dar. Der 29-Jährige ist seit dem Sommer 2021 fester Bestandteil der Mannschaft und hat sich nach Vereinsangaben über 129 Landesligaspiele hinweg als Stammkraft etabliert. Schwientek bezeichnet Sarstedt als „zentralen Pfeiler des Kaders“ und betont, wie wichtig dessen Beständigkeit für das Team sei. Dass der SVB auch in der kommenden Saison auf Sarstedts Dienste bauen kann, wird im Verein entsprechend als wichtiger Schritt gewertet.

Neben der Erfahrung setzt Bavenstedt zugleich auf die Perspektive. Besonders deutlich wird das bei Noah Warneboldt, der im Sommer 2025 aus der U19 des JFV Flenithi Süd nach Bavenstedt gewechselt war. Der 19-Jährige kam in seinem ersten Herrenjahr bereits auf 16 Einsätze in der Hinrunde und erzielte dabei fünf Tore. Für einen Spieler, der erst seit wenigen Monaten im Herrenbereich angekommen ist, sind das Werte, die aufhorchen lassen. Der Verein hebt zudem hervor, dass Warneboldt von Sportnews Hildesheim zum „Rookie des Jahres 2025“ gewählt wurde. Schwientek beschreibt den Mittelfeldspieler als dynamischen Antreiber, physisch robust, technisch versiert und mit Qualitäten im Abschluss. Vor allem die schnelle Integration in den „jungen Kader“ wird dabei als Argument für die langfristige Bindung genannt.