SV Bavenstedt bindet Außenbahnspieler Constantin Aue

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bavenstedt treibt seine Kaderplanung in der Landesliga Hannover weiter voran und hat auch mit Constantin Aue eine Verlängerung über die laufende Saison hinaus vereinbart. Der 19-Jährige gehört seit dem vergangenen Sommer zum Aufgebot der ersten Mannschaft und kam nach seinem Wechsel aus der U19 des VfV 06 Hildesheim erstmals im Herrenbereich zum Einsatz.

Die ersten Monate im neuen Umfeld verliefen für den Außenbahnspieler allerdings nicht ohne Rückschläge. Verletzungen bremsten Aue in seiner Entwicklung, sodass er in der Hinrunde lediglich neun Einsätze absolvieren konnte. Dabei gelang ihm ein Treffer.

Trotz der begrenzten Spielzeit sieht der Verein weiterhin großes Entwicklungspotenzial beim Nachwuchsspieler. Sportdirektor Darius Schwientek betont insbesondere die körperlichen Voraussetzungen und die Perspektive des 19-Jährigen: „Constantin ist ein physisch starker Spieler mit großem Potenzial, der unsere Außenbahn bereichert. Wir freuen uns, dass er uns auch kommende Saison erhalten bleibt.“