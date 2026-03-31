SV Bavenstedt bindet Aaron Wedekind

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV 1946 Bavenstedt hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Aaron Wedekind bleibt dem Verein über die laufende Spielzeit hinaus erhalten.

Der 20-jährige Offensivspieler war im vergangenen Sommer aus der U19 des VfV Borussia 06 Hildesheim zum SV Bavenstedt gewechselt und hat sich seitdem im Kader etabliert. In der aktuellen Saison kommt Wedekind bislang auf 19 Ligaspiele und erzielte dabei ein Tor.

Innerhalb der Mannschaft gilt er vor allem aufgrund seiner Vielseitigkeit als wertvolle Option für das Offensivspiel. Diese Qualitäten unterstreicht auch Sportdirektor Darius Schwientek, der Wedekind als wichtigen Bestandteil für die Weiterentwicklung der Offensive einordnet.