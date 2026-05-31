SV Baustetten: "Wir sind noch nicht fertig mit feiern!"

– Foto: SV Baustetten

Der SV Baustetten hat den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben geschafft. Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A3 machte die Mannschaft des Trainerduos Marcel Schwarzmann und Daniel Oberdorfer mit einem deutlichen 8:0-Sieg gegen die SGM Tannheim/Aitrach die Meisterschaft vorzeitig perfekt. Marcel Schwarzmann erzielte dabei drei Treffer und setzte auch persönlich ein Ausrufezeichen an einem Tag, der für den Verein sportlich große Bedeutung hat.

Die Freude fiel entsprechend groß aus. „Vielen Dank für die Glückwünsche, wir sind noch nicht fertig mit feiern!“, sagte das Trainerduo gegenüber FuPa nach dem feststehenden Titelgewinn.

Nach dem Abstieg ist Baustetten damit sofort zurück in der Bezirksliga. Mit 69 Punkten aus 29 Spielen, 22 Siegen, drei Unentschieden und nur vier Niederlagen steht der SVB uneinholbar an der Spitze. Verfolger SV Burgrieden kommt vor dem letzten Spieltag auf 65 Punkte.

Dass am Ende die Meisterschaft stehen würde, war vor Saisonbeginn nicht zwingend erwartet worden. „Nein nicht wirklich, Saisonziel war oben mitspielen - das lief auch ganz gut.“ Aus diesem Anspruch entwickelte sich eine Saison, in der Baustetten konstant punktete, offensiv überzeugte und defensiv stabil blieb.

Den Ausschlag für den Titel sehen Schwarzmann und Oberdorfer nicht allein in der sportlichen Qualität. „Der Zusammenhalt im gesamten Verein und im Team.“

Defensive Stabilität, offensive Qualität

Die sportlichen Stärken beschreiben die Trainer klar: „Defensiv stehen wir gut und vorne haben wir oftmals individuelle Klasse gezeigt.“ Die Tabelle bestätigt diese Einschätzung. Mit 79 Toren stellt Baustetten eine der gefährlichsten Offensiven der Liga, zugleich ließ die Mannschaft nur 29 Gegentreffer zu.

Gerade diese Balance aus Stabilität und Durchschlagskraft prägte die Saison. Im entscheidenden Spiel gegen Tannheim/Aitrach zeigte sich diese Qualität noch einmal in besonders deutlicher Form: acht Tore, kein Gegentreffer, Meisterschaft gesichert.

Feier auf Mallorca geplant

Auch die Abschlussfahrt ist bereits organisiert. „Es geht mit knapp 30 Leuten nach Malle", heißt es vom Trainerduo.

Kaderplanung für die Bezirksliga

Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits. „Ben Rodloff und Daniel Glenzinger hören auf. Zugänge sind Manu Pohl (Sulmetingen) Jonas Gantert und David Strzoda (FV Olympia Laupheim), Kim-Joel Lück (SV Schemmerhofen) und Simon Dilger (eigene AH).“

Damit geht Baustetten mit einem verstärkten Kader in die Bezirksliga. Der Anspruch für die neue Saison bleibt dennoch realistisch. Auf die Frage nach dem Ziel antworteten Schwarzmann und Oberdorfer zunächst mit einem Augenzwinkern: „Durchmarsch 😂“ Dann folgte die klare Einordnung: „Nein, Ziel ist ganz klar Klassenerhalt.“

Für den SV Baustetten ist der Aufstieg damit nicht das Ende eines Weges, sondern der Beginn einer neuen Aufgabe. Nach einer dominanten Kreisliga-A-Saison kehrt der Verein in die Bezirksliga zurück – mit Selbstvertrauen, klarer Zielsetzung und einem Trainerduo, das die Meisterschaft als Leistung des gesamten Vereins versteht.