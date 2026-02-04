SV Baustetten: "Konnten uns spielerisch kontinuierlich steigern"

Klare Trainingsschwerpunkte im Winter
Die Vorbereitung des SV Baustetten ist klar strukturiert. Daniel Oberdorfer und Marcel Schwarzmann nennen drei zentrale Ziele: Eine fitte Mannschaft zu formen, das Aufbauspiel und Spiel im letzten Drittel zu verbessern sowie die Einbindung der Jugendspieler voranzutreiben. Neben dem Platz setzen die Trainer bewusst auf gemeinschaftliche Erlebnisse. Ein Vereinsausflug (Brauereibesichtigung + Stadionbesuch), der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, sowie das Einstandsfest sollen den Teamgeist stärken. Die Botschaft ist eindeutig: sportliche Entwicklung und soziale Bindung gehören zusammen.
Zufriedenheit mit der bisherigen Entwicklung
Sportlich zieht das Trainerduo eine positive Zwischenbilanz. „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden“, erklären Oberdorfer und Schwarzmann. Entscheidend sei dabei nicht nur die Tabellenführung, sondern die spielerische Kurve: Man habe sich vor allem spielerisch kontinuierlich steigern können. Nach 16 Spieltagen steht Baustetten mit 12 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen bei 38 Punkten und 39:16 Toren an der Spitze – ein Ausdruck dieser Entwicklung.
Defensive Disziplin als Fundament
Als größte Stärke nennen die Trainer die mannschaftliche Geschlossenheit gegen den Ball. „Mit der Fitness und der defensiven Arbeit sind wir sehr zufrieden. Alle arbeiten im Pressing und in der Defensive mit.“ Dieses kollektive Verteidigen bildet das Fundament des Erfolgs.
Torwart-Notlösung wird zur Teamleistung
Ganz ohne Probleme verlief die Hinrunde dennoch nicht. „Probleme hatten wir nach der Verletzung von Patrick Walter auf der Torwart Position“, berichten die Trainer offen. Die Reaktion der Mannschaft beeindruckte sie jedoch: "Die Situation wurde von unserem Stürmer Christian Rodi und Julius Lense hervorragend aufgefangen“. Zudem gab es zu Saisonbeginn Schwierigkeiten im Offensivspiel: „Zu Beginn hatten wir ab und zu Probleme im letzten Drittel unsere Chancen klar zu Ende zu spielen und die Chancen zu nutzen.“ Ein Lernprozess, der inzwischen sichtbare Fortschritte zeigt.
Entwicklung vor Ergebnisdenken
Trotz Tabellenführung formuliert das Trainerduo seine Ziele bemerkenswert nüchtern. „Weiterhin guten und attraktiven Fußball zu spielen“ steht im Vordergrund. Ebenso wichtig bleibt weiterhin den jungen Spielern aus der A-Jugend Spielzeit geben. Baustetten denkt nicht nur an diese Saison, sondern an eine strukturelle Zukunft.
Keine Transfers, Vertrauen in den Kader
In der Winterpause verzichtet der Spitzenreiter auf personelle Veränderungen. „Er gibt keine Änderungen“, lautet die klare Aussage. Das Vertrauen in den bestehenden Kader ist groß – und passt zur Strategie, eigene Talente einzubauen.
Titelrennen offen – Derbyphase entscheidend
In der Meisterfrage zeigen sich die Trainer selbstbewusst, aber vorsichtig. „Achstetten aber auch Tannheim/Aitrach haben noch gute Chancen und eben aufgrund der Tabellensituation können wir hier uns selbst nennen“, sagen sie, schieben aber nach: „auch wenn uns bewusst ist, dass es noch ein langer und harter Weg ist.“ Besonders wichtig werden die kommenden Wochen: „Vor allem die ersten drei Spiele, in denen wir drei Derbys haben werden sehr entscheidend sein. Im Abstiegskampf ist unserer Meinung nach noch alles möglich. Überraschenderweise hat Kirchdorf wenig Punkte, obwohl wir dort ein sehr schweres Spiel hatten.“
Hinter Baustetten lauert die Konkurrenz dicht gedrängt. Die TSG Achstetten folgt mit 36 Punkten, Tannheim/Aitrach mit 30.