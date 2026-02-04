SV Baustetten: "Konnten uns spielerisch kontinuierlich steigern"

Klare Trainingsschwerpunkte im Winter

Die Vorbereitung des SV Baustetten ist klar strukturiert. Daniel Oberdorfer und Marcel Schwarzmann nennen drei zentrale Ziele: Eine fitte Mannschaft zu formen, das Aufbauspiel und Spiel im letzten Drittel zu verbessern sowie die Einbindung der Jugendspieler voranzutreiben. Neben dem Platz setzen die Trainer bewusst auf gemeinschaftliche Erlebnisse. Ein Vereinsausflug (Brauereibesichtigung + Stadionbesuch), der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, sowie das Einstandsfest sollen den Teamgeist stärken. Die Botschaft ist eindeutig: sportliche Entwicklung und soziale Bindung gehören zusammen. Zufriedenheit mit der bisherigen Entwicklung



Sportlich zieht das Trainerduo eine positive Zwischenbilanz. „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden“, erklären Oberdorfer und Schwarzmann. Entscheidend sei dabei nicht nur die Tabellenführung, sondern die spielerische Kurve: Man habe sich vor allem spielerisch kontinuierlich steigern können. Nach 16 Spieltagen steht Baustetten mit 12 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen bei 38 Punkten und 39:16 Toren an der Spitze – ein Ausdruck dieser Entwicklung.

Defensive Disziplin als Fundament



Als größte Stärke nennen die Trainer die mannschaftliche Geschlossenheit gegen den Ball. „Mit der Fitness und der defensiven Arbeit sind wir sehr zufrieden. Alle arbeiten im Pressing und in der Defensive mit.“ Dieses kollektive Verteidigen bildet das Fundament des Erfolgs. Torwart-Notlösung wird zur Teamleistung



Ganz ohne Probleme verlief die Hinrunde dennoch nicht. „Probleme hatten wir nach der Verletzung von Patrick Walter auf der Torwart Position“, berichten die Trainer offen. Die Reaktion der Mannschaft beeindruckte sie jedoch: "Die Situation wurde von unserem Stürmer Christian Rodi und Julius Lense hervorragend aufgefangen“. Zudem gab es zu Saisonbeginn Schwierigkeiten im Offensivspiel: „Zu Beginn hatten wir ab und zu Probleme im letzten Drittel unsere Chancen klar zu Ende zu spielen und die Chancen zu nutzen.“ Ein Lernprozess, der inzwischen sichtbare Fortschritte zeigt.